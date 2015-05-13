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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

در ساری؛

برترین های مسابقات سراسری قرآن دانشگاههای پیام نور معرفی شدند

برترین های مسابقات سراسری قرآن دانشگاههای پیام نور معرفی شدند

ساری - نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاههای پیام نور کشور با معرفی نفرات برتر این دوره مسابقات در ساری پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت از صبح دوشنبه با شرکت ۵۰۰ قاری در رشته های مختلف در ساری آغاز شد و عصر چهارشنبه با معرفی برترین ها به کار خود خاتمه داد.

در بخش خواهران و در رشته حفظ کل، رقیه رضایی، فرشته قربانی و راضیه صادقی برمایی، در رشته حفظ پنج جزء معظمه جهانبخش، سمیه نشاط‌فر و فاطمه اشنوئی مجرد، در رشته حفظ ۱۰جزء شهربانو رنجبر، فاطمه سهرابی، فاطمه محمدخانی، در رشته حفظ ۲۰ جزء فرزانه صادقی، منیره خدابنده و طیبه فرشتیان، در رشته تحقیق مریم فضلی، افسانه رضایی تبار و هانیه احمدی‌نسب، در رشته مدیحه‌سرایی هاجر خورشیدی، راضیه سلطانی محبوب و مریم ربانی، در رشته ترتیل آذرمان صادقی‌ناب، فهیمه اصغرزاده رفسنجانی و شقایق بیت‌الهدی حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در بخش برادران، در حفظ کل محمدرضا تیموری، میثم آقامحمدی، امیرحسین احمدی، در رشته حفظ پنج جزء حسن حزبائی، عباس صفری و بهمن محمدی، در رشته حفظ ۱۰ جزء مرتضی رستگار، رحیم یوسف‌وند و سید حامد شکوری، در رشته حفظ ۲۰ جزء محمد معتمدی، محمد بابایی سودانی و رضا صهبائی، در رشته تحقیق مهدی غلام‌نژاد، سعید پرویزی و حواد رفعتی، در رشته مدیحه‌سرایی عباس مقنی مشکانی، کریم علی‌اکبری لاهوت و میثم دولتی و در رشته ترتیل هم بابک ولی‌زاده، بهنام رحمانی و محمدامیر کسمائی رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته اذان مهدی سیاحی، مسعود فتحی و یحیی داداشی، در رشته وبلاگ نویسی نیلوفر باقری، محمد داداشی و رحمان نجفی رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و محبوب حسین‌زاده هم رتبه برتر رشته نرم‌افزار را به خود اختصاص داد.

محمد زارعی تجره، محسن عادل‌زاده و عمار موحد حائز رتبه‌های اول تا سوم در رشته شعر شدند و عبدالرضا فتحی سقزچی رتبه اول در فیلمنامه را به خود اختصاص داد.

فرزانه پیدنی و معصومه پورفرج رتبه اول و دوم رشته داستان را کسب کردند و فروغ پیدنی و محمدجلیل سالک ذوقی هم رتبه‌های اول و دوم نمایشنامه را به دست آوردند.

عارفه خوروش، فاروق نعمتی و علی‌اکبر رزاقی در رشته مقاله قرآن و عترت، جابر مکرم سورکی، نرگس صرامی خروشان و مریم گرگان محمدی در رشته احکام، سیده سمانه فلسفی، زینب زارعی و مائده مراغی در رشته ترجمه و مفردات، محسن رجبی، علی جعفری‌زاده و سیده لیلا عرفانی ساداتی در رشته سیره معصومان، محبوبه عباسی، فاطمه تیموری و طیبه احمدی در رشته آشنایی با ادعیه و احادیث، در رشته  آشنایی با مفاهیم قرآنی فاطمه اسدی، معصومه فنایی و ملیحه محمودی، در رشته خوشنویسی ستار ولی‌نژاد و آیدین طالعی حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

همچنین بهزاد نصیری، سیده فرشته غیور مرزی و مریم زیبنده در رشته عکاسی، مهدی نامور، مجید مطهرنیا و سید محمد امین رحمانی در رشته معرق، سید مهدی اسلامی و محمد رنجدوست در رشته پوستر، فاطمه سعیدی، مرضیه ایزدی‌نیا و زهرا شایگان در رشته تذهیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین هیئت داوران در بخش نقاشی، هیچ اثری را حائز رتبه اعلام نکرد.

کد مطلب 2580354

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