۱۵۰کارشناس حقوقی در دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر چهارشنبه در ششمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهارکرد: خراسان جنوبی استانی برخوردار از سرمایه حقوقی قابل توجه در کشور است و نخستین شورای هماهنگی امور حقوقی در این استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ کارشناس حقوقی در دستگاه های اجرایی استان فعالیت می کنند، بیان کرد: تاکنون برای ۵۰ نفر از این افراد گواهی سطح بندی صادر شده است.

مشاور حقوقی استاندار خراسان جنوبی به برنامه های خود در سال جاری اشاره کرد و گفت: ارتقاء سطح علمی و آموزشی مشاوران حقوقی و توجه به حداقل های معیشتی مشاوران از برنامه های ما در سال جاری است.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: دستگاه های دولتی به لحاظ ساختاری که برای آنها تعریف شده یک سری محدودیت هایی دارند که باید مورد توجه مسئولان مرکز قرار گیرد.

وجه اله خدمتگزار با بیان اینکه تا زمانی که مدیری از اختیارات کافی برخوردار نباشد نمی تواند تصمیمات درست بگیرد، عنوان داشت: این موضوع یکی از مشکلات اساسی ما در استان است و باید اختیارات مدیران استانی افزایش یابد و اگر به دنبال تمرکز زدایی هستیم باید این امر به معنای واقعی کلمه تحقق بپذیرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی خیلی از اختیارات قابل تفویض به مدیران استانی را احصاء کرده ایم و در یک کتابچه تهیه شده و رئیس جمهور نیز دستور پیگیری جدی آن را داده است.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مردم از دولت انتظار دارند به سرعت و دقت به امورشان رسیدگی شود، بیان کرد: در صورت معطل شدن تفویض اختیارات به مدیران استانی، کار مردم نیز معطل می شود.

خدمتگزار با بیان اینکه مدیران حقوقی دستگاه ها باید نسبت به قوانین آشنایی کافی داشته باشند، خطاب به آن ها گفت: شما هستید که تصمیم سازی می کنید و مدیر نیز تصمیم گیری می کند و شما باید بر آن نظارت داشته باشید.

وی اضافه کرد: اگر شخص حقیقی یا حقوقی علیه دستگاه اجرایی متقاضی شد شما باید بتوانید به درستی از حقوق دولت دفاع کنید.