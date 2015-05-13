فراخوان مقاله نویسی شعار سال ۹۴ در اصفهان تا پایان خرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قائدی‌ها ظهر امروز در همایش نقش روابط عمومی‌ها در تحقق شعار سال ۹۴ که به همت اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان و در محل تالار شهروند برگزار شد با اشاره به همکاری روابط عمومی فولاد مبارکه، ذوب آهن، دفتر ولی فقیه در استان، روابط عمومی شهرداری اصفهان و روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برگزاری این همایش اظهار داشت: از این رو برگزاری این همایش می‌تواند نمادی از همدلی و وحدت ایجاد شده بین ارگان‌های استان اصفهان باشد.

وی روابط عمومی‌ها را حلقه اتصال دولت و ملت دانست و بیان داشت: از این رو روابط عمومی‌ها وظیفه دارند مشکلات مردم را به مسئولان و اقدامات صورت گرفته از سوی ارگان‌ها را به مردم معرفی کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان تبیین شعار سال و نقش روابط عمومی‌ها در تحقق آن را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این همایش نیز به منظور ارتقای دانش روابط عمومی ‌ها شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اعلام فراخوان مقاله نویسی شعار سال ۹۴ از ابتدای سال جاری در بین روابط عمومی های استان اصفهان و استان‌های همجوار بیان داشت: اردیبهشت آخرین مهلت ارسال آثار بود ولی به دلیل استقبال بی نظیر از این مسابقه مهلت ارسال آثار تا پایان خرداد ماه تمدید شد.