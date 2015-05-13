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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

رفیعی خبر داد:

مرگ چهار نفر بر اثر برخورد تریلر و پراید در محور بهبهان به سردشت

مرگ چهار نفر بر اثر برخورد تریلر و پراید در محور بهبهان به سردشت

اهواز - رئیس روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پراید با تریلر چهار نفر جان خود را از دست دادند.

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : ساعت ۹ و ۱۷ دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه تریلر در کیلومتر ۱۵ محور بهبهان به سردشت برخورد کرد که متاسفانه این تصادف منجر به فوت چهار نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر شد.

وی افزود: ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز گذشته دو کارگر مرد که برای جوشکاری در لوله گاز رفته بودند با انفجار گاز جان خود را از دست دادند. این حادثه در ایستگاه گاز میاحی محور اهواز به مسجدسلیمان رخ داد.

رئیس روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان تصریح کرد: ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه دوشنبه دو دستگاه موتورسیکلت با هم برخورد کرده و یک نفر از راکبان جان خود را از دست داد و راکب دیگر نیز مصدوم شد.

رفیعی در پایان گفت: ساعت هشت و ۵۶ دقیقه صبح روز دوشنبه منزلی در سه راهی تپه شهر اهواز به دلیل انفجار گاز آتش گرفت که در این حادثه نیز یک نفر مصدوم شد.

کد مطلب 2580365

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