هزینه کردن برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در مراسم هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان افزود: هر کس که در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش خرج کند در روز قیامت نتیجه سرمایه گذاری در تربیت نسل خود را ملاحظه می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت در سرمایه گذاری این عرصه بیشترین هزینه را می کند یادآور شد: امکانات و توان دولت در این زمینه کفاف نمی دهد و مشارکت مردم باعث رشد، تعالی و بالندگی کشور می شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: در آن هنگام هیچ گونه اکراه و اجباری در انجام کار خیر وجود نخواهد داشت و به عدالتی می رسند که اسلام در اندیشه آنها برافراشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در آن هنگام که امام زمان (عج) حکومت می کند تمامی نظریات و تفاسیر و اندیشه های انسانی در دنیا تجربه شده و با شکست مواجه می شود و در نهایت به فرهنگ و دین اسلام دست می یابند.

حجت الاسلام خاتمی اظهار داشت: خداوند با اولین آیه هایی که بر پیامبر(ص) نازل کرد به بشر فهماند که اولین معلم خودش است که انسان را به مبارزه با جهل فرا می خواند.