روحانی و نصر نمایندگان ایران در روز سوم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که از روز سه شنبه به میزبانی روسیه در سالن ورزشی تراکتور شهر چلیابینسک آغاز شده فردا پنجشنبه در اوزان ۶۷- کیلوگرم بانوان و ۶۸- کیلوگرم مردان پیگیری می شود که تیم ملی کشورمان در هر دو وزن نماینده خواهد داشت.

باحضور فاطمه روحاني بر روی "شی هاپ چانگ" پهن شده در سالن تراکتور ، تیم ملی بانوان عملا کار خود را در این دوره از مسابقات آغاز می کند. اولين نماينده ايران در بخش بانوان كاري دشوار در این دوره از رقابتها پيش رو خواهد داشت. تكواندوكار وزن ۶۷- كيلوگرم كشورمان در نخستين گام بايد با "مائتا جيليك" از كرواسي رقابت كند. اين تكواندوكار كم سن و سال كروات به تازگي به رده سني بزرگسالان آمده و در كارنامه ورزشي‌اش مدال طلاي مسابقات قهرماني نوجوانان جهان دیده می شود.

روحاني در صورت پيروزي در اين ديدار در يك رقابت سخت و حساس بايد با "الين جانسون" از سوئد، نفر اول رنكينگ المپيك و جهان رقابت كند. تكواندوكار كشورمان در مسابقات جام پادشاهي هلند با اين هوگوپوش مبارزه كرد كه در راند طلايي نتيجه را به او واگذار كرد. نماينده سوئد كه يكي از بخت‌هاي عنوان قهرماني اين رقابتها است، در سال ۲۰۱۳ از كسب مدال جهاني بازماند اما در اين دو سال اخير هميشه يك پاي فينال رقابتهاي مهم بوده است و با كسب دو عنوان قهرماني و دو عنوان نايب قهرماني در مسابقات گرندپري، خود را به صدر رنكينگ المپيك و جهان رساند. صربستان و مكزيك ديگر رقباي روحاني در دور سوم اين رقابتها هستند.

عليرضا نصرآزاداني سرگروه تیم ملی مردان کشورمان ديگر نماينده ايران در روز سوم است که در وزن ۶۸- کیلوگرم در نخستين گام بايد با "چارلي كروم ول" از غنا رقابت كند. وی در صورت پيروزي با يكي از نمايندگان سوئد، قبرس و مكزيك مبارزه خواهد كرد كه البته به نظر مي‌رسد از بين اين ۳ بازيكن نماينده مكزيك بيشترين شانس را براي پيروزي داشته باشد. "رومان تورس واسكوييز" مكزيكي هم‌اكنون نفر سوم رنكينگ جهان است.

رقابتهای این دو وزن هم در مرحله مقدماتی پیگیری خواهد شد و پس از پایان این مسابقات، رقابتهاي مرحله نيمه نهايي و نهايي وزن ۷۴- كيلوگرم برگزار مي‌شود كه مسعود حجی زواره در مرحله نيمه نهايي و براي راهيابي به فينال به مصاف نماينده روسيه خواهد رفت.

این دوره از مسابقات به مدت ۷ روز و در ۸ وزن جهاني برگزار می شود که تیم ملی کشورمان در بخش مردان در تمامی اوزان و در بخش زنان در ۵ وزن حضور پیدا کرده است.