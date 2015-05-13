استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اردبیل توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پناهنده عصر چهارشنبه در بخش دوم همایش مدیریت مصرف انرژی در اردبیل با اشاره به ضرورت استفاده از انرژی های تجدید پذیر بویژه انرژی خورشیدی در راستای کاهش مصرف انرژی، شرایط را در زمینه بهره مندی از این موهبت مطلوب ارزیابی کرد.

وی مهمترین راهکار در زمینه ایمنی و صرفه جویی در بخش انرژی را توجه به مقوله فرهنگ سازی در جامعه دانست و تصریح کرد: تحقق اصل مهم کاهش مصرف انرژی در کشور و بطور طبیعی این استان در گرو فرهنگ سازی برای استفاده از فناوریهای نوین است.

رئیس بهداشت و ایمنی شرکت گاز استان در این خصوص با اشاره به جایگاه انکار ناپذیر رسانه ها یادآور شد: بدون بهره گیری از رسانه ها نمی توان در زمینه کاهش مصرف انرژی به دستاوردهای مطلوبی دست یافت، بنابراین خود رسانه ها در اصل به راهکار مهم برای دستیابی به کاهش مصرف با صرفه جویی تبدیل شده اند.

وی استفاده از فناوریهای نوین، اصلاح قوانین جاری در زمینه انرژی، رعایت مسائل فنی و... را از دیگر راهکارهای مهم در دست یافتن به اهداف صرفه جویی و ایمنی برشمرد.

پناهنده با بیان اینکه هم اکنون ایران سومین کشور مصرف کننده گاز دنیا است، متذکر شد: چهار برابر بیشتر از متوسط جهانی گاز مصرف می کنیم که به این لحاظ در دنیا رکورددار هستیم.

وی بخشی از صرفه جویی در حوزه انرژی را از وظایف دستگاه های دولتی و ادارات دانست و با اشاره به فرصت های صرفه جویی انرژی در ساختمانهای دولتی و عمومی یادآور شد: در این زمینه باید نکات فنی مد نظر باشد.

رئیس بهداشت و ایمنی شرکت گاز استان در این خصوص بر لزوم نصب سیستم کنترل هوشمند در موتورخانه های ادارات تاکید کرد و بیان داشت: با اجرای این سیستم شاهد صرفه جویی ۴۰ درصدی در مصرف سوخت خواهیم بود.