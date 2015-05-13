ابعاد مختلف شعر عاشورایی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجاهدی ظهر چهارشنبه در چهارمین هم‌اندیشی تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در حال برگزاری است، از مسئولان این تشکل‌ها به عنوان سربازان مصمم و مقاوم سنگرهای فرهنگی کشور یاد کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان تشکل‌های مذهبی در محافل مذهبی از کسانی دعوت کنند که خوانش خاصی از انقلاب اسلامی داشته باشند و مسائل مربوط به شعر آئینی و انقلابی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه شعر آئینی فقط در عرصه ماتمی خلاصه نمی‌شود بلکه قلمرو گسترده‌ای دارد، تأکید کرد: مقوله‌های نیایشی، ستایشی، پرستشی، اخلاقی، حکمتی، تربیتی، عرفانی و سلوکی، رهایی، مقاومت، دفاع، اعتراض مقدس، اعتراض به حاکمیت شرایط غیردینی، حضور در جبهه‌های فرهنگی، شهادت و... از قلمروهای شعر آئینی است.

مسئول دبیرخانه شعر آئینی کشور تصریح کرد: شعر ولایی زیرمجموعه‌های زیادی دارد که شامل شعر نبوی، علوی، بقیع، رضوی، عاشورا و... است.

مجاهدی گفت: اگر تا پیش از انقلاب اسلامی، قرائت ما از فرهنگ ماندگار عاشورا قرائت ماتمی صرف بود، بعد از پیروزی انقلاب کسانی که سکاندار این انقلاب بودند و راهنمایی و هدایت این کشتی را به عهده گرفتند به ما یادآور شند که فرهنگ عاشورا ابعاد دیگری هم دارد که ناگفته مانده است.

رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد حماسی، ارزشی و اخلاقی شعر عاشورا، اظهار کرد: هدف سالار شهیدان از این قیام، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حکومت حقه‌ای است که بتواند پاسخگوی جامعه اسلامی باشد.