روایتی از حضور رهبرانقلاب در نمایشگاه/ احوالپرسی از پیشکسوتان نشر

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازدید امروز رهبر معظم انقلاب از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، درباره تنوع بازدید رهبر انقلاب از غرفه ناشران مختلف، گفت: این گونه نیست که این مساله برای اولین بار اتفاق افتاده باشد. مقام معظم رهبری همیشه در دیدارهای خود، از غرفه‌های ناشران مختلف بازدید داشته اند و به رفتن به غرفه ناشرانی از یک طیف و اندیشه اکتفا نکرده اند.

وی افزود: حتی در بازدید سال های گذشته، به غیر از سال گذشته که به دلیل مشغله‌های زیاد بازدیدی انجام نشد، هم ایشان این رویه را داشتند و بنا به مسیرهای مختلفی که برای بازدید ایشان انتخاب می شد، همیشه سعی می شده و می شود که ناشران جدیدتری دیده شوند. منتهی هرسال چینش غرفه ها تفاوت دارد و امسال هم جمعی از ناشرانی که ایشان از غرفه شان بازدید کردند، کنار هم و در مسیر ایشان قرار داشتند. به این ترتیب ایشان از غرفه ناشرانی چون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، سوره مهر، سخن، نی، نگاه، قطره، چشمه و ... بازدید کردند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که در بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه، ایشان را همراهی می‌کرد، ادامه داد: صحبت و گفتگویی که مقام معظم رهبری با ناشران و صاحبان غرفه‌ها داشتند، بنا به موضوع و نوع کتب متفاوت بود. مقدار و میزان گفتگوها هم همین طور بود. مثلا برخی از کتاب ها در حوزه علوم انسانی جا دارند، گروهی دیگر رمان و در گروه ادبیات داستانی و بخشی دیگر هم در گروه کتاب‌های شعر جا داشتند.

وی افزود: ایشان در چند غرفه درباره دانشنامه های مختلف هم به بحث و گفتگو با صاحبان غرفه‌ها پرداختند. ایشان کتاب‌های انقلاب و دفاع مقدس انتشارات سوره مهر را مورد بررسی قرار دادند و سپس وارد راهرویی از شبستان شدند که ناشران کوچک و بزرگ و ناشرانی از برادران اهل سنت در آن حضور داشتند. ناشران تخصصی شعر، شهرستان ادب و دیگر انتشاراتی ها، از دیگر شرکت کنندگان در مصلی بودند که رهبر انقلاب از غرفه شان بازدید کردند. البته تنوع بسیار زیاد بود و همان طور که اشاره کردم این مساله که رهبر معظم انقلاب از غرفه طیف مختلف ناشران بازدید کردند، اتفاقی است که در دوره های گذشته نمایشگاه هم افتاده است. ایشان همیشه این نگاه جامع را برای بررسی کار ناشران مختلف داشته اند ولی مسیر بازدیدشان از نمایشگاه هرساله به تبع چینش غرفه ها و فاصله غرفه ها، دستخوش تغییر شده است.

مختارپور در ادامه گفت: توجه ایشان به کتاب و شناختی که از عناوین مختلف دارند، هرساله مورد توجه ناشران و غرفه داران قرار می‌گیرد. مثلا در دیدار امروز از یکی از ناشران پرسیدند درباره فرهنگ چینی کتاب ترجمه دارید یا خیر؟ و انواع سوالات تخصصی از این دست. در غرفه شرکت سهامی انتشار از پیشکسوت‌های چاپ و نشر پرسیدند و در غرفه انتشارات سخن هم درباره اجداد آقای علمی مدیر این نشر صحبت کردند. تصور می‌کنم بازدیدهای رهبر انقلاب از نمایشگاه، هم جامعیت و فراگیری نگاه ایشان را نشان می دهد و هم علاقه و توجه ایشان به این حوزه را. از طرف دیگر، این حرکت تشویق ناشران و اهالی نشر برای تولید و معرفی کتاب های مفید برای جامعه، نیز هست.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: ایشان در بازدید از غرفه‌ها، گاهی قصد تهیه کتابی را دارند اما گاهی هم کتابی را به دست ایشان می رسانند تا آن را دیده و بررسی کنند. برخی از کتاب هایی هم که امروز به دست ایشان رسید، همین وضعیت را داشتند. وقوف بر جریان ادبی و فکری کشور، از سوالاتی که ایشان از مسئولان غرفه ها می پرسند، مشخص و مشهود است. گاهی خود مسئولان غرفه به سوالات پاسخ می دادند و گاهی هم همراهان مقام معظم رهبری یا دست اندرکاران آن غرفه.

وی افزود: از جمله موارد اطلاع ایشان درباره کتاب‌ها در این دیدار، این بود که ناشر می‌گفت این کتاب، چاپ اول ماست. این اتفاق در کشور ما زیاد می‌افتد که یک کتاب ترجمه های مختلفی داشته باشد و ناشران مختلف، هرکدام آن کتاب را چاپ کنند و نوبت اول چاپش را به نمایشگاه بیاورند. جالب بود که رهبری اطلاع داشتند که کتاب مورد نظر در یک غرفه، چاپ اول آن ناشر است نه چاپ اولی که از آن کتاب در کشور ارائه می شود و اشاره می کردند که سال ها پیش، چاپ دیگری از آن را دیده اند.

مختارپور در پایان گفت: رهبر انقلاب برای دیدن کتاب های عرضه شده در بازار نشر کشور به نمایشگاه کتاب می آیند و کتاب، غرفه یا ناشر خاصی مدنظرشان نیست. بلکه قصدشان دیدن کتاب های جدید و جریان عمومی نشر است. گفتگو، ارزیابی و بحث های ایشان با ناشران و اهالی نشر در نمایشگاه هم، همان طور که اشاره کردم بسته به موضوع کتاب، نویسنده و مسائل دیگر است.