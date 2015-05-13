خراسان رضوی بالاترین آمار مدد جویان در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی هاشمی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۱۵۰ هزار خانواده در خراسان‌رضوی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارندکه در مقایسه با سایر شهر های کشور بالاترین رتبه را دارد.

وی با بیان اینکه تعداد ۴ میلیون نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند ادامه داد: ایجاد اشتغال و همچنین خودکفایی مددجویان از اولویت‌های مهم کمیته امداد و در راس تمامی امور این نهاد مقدس است.

وی با بیان اینکه همه ساله تعداد ۱۰۰ هزار نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد خودکفا می شوند ادامه داد: با خودکفایی خانواده های تحت پوششش افراد جدیدی برای دریافت کمک جایگزین خانواده های خودکفا می شوند.

هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت حل معضل حاشیه نشینی در شهر مشهد گفت: تلاش می شود پوشش محرومان و نیازمندان مناطق حاشیه و توجه به مناطق محروم را بیشتر کنیم.

وی افزود: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری قوای ۳ گانه موظف به حمایت از کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و مشکلات تنها به دست این کمیته حل نمی‌شود و بخش عمده‌ای از بار خدمت رسانی باید با مشارکت مردم تأمین ‌شود.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور بیان کرد: با توجه به مشکلات طلاق، اعتیاد و حوادث شاهد افزایش نیازمندی‌ها هستیم و باید چرخه خدمتی خود را به گونه‌ای حرکت دهیم که مشکل محرومان و نیازمندان حقیقی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در ترکیب جدید هیات امنای کمیته امداد کشور افرادی توانمند و با تجربه با نظر مقام معظم رهبری مشغول به کار شده اند بیان کرد: برنامه های این نهاد مقدس به گونه ای طراحی می شوند که علاوه بر اولویت اشتغال و خودکفایی مددجویان، تقویت باورهای دینی و ایمانی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر به منظور کمک به اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال وام به آنها تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی عملکرد مناسبی در زمینه ایجاد اشتغال و همچنین فعالیت های فرهنگی داشته است ادامه داد: حاشیه شهر مشهد و حاشیه نشینی از مهمترین مشکلاتی است که باید به آن توجه شود.

وی گفت: در سال گذشته مجموع کمک های مردمی در سراسر کشور به ۱۵هزار میلیارد ریال رسید و تعداد ۸۰۰ هزار حامی شناسایی شد.