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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۱۰

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:

عدالت محوری مهمترین مطالبه مردم آذربایجان غربی

عدالت محوری مهمترین مطالبه مردم آذربایجان غربی

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه عدالت محوری را از مطالبات جدی مردم استان از مسئولان کشوری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این استان به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی و وجود اقلیت های مذهبی متعدد شرایط ویژه ای دارد افزود: دولت باید به حوزه فرهنگ در این استان توجه ویژه ای داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی آذربایجان غربی بیان داشت: این استان در راس هجمه های فرهنگی دشمنان قرار گرفته است و باید تفاوت های فرهنگی این استان با سایر استانهای کشور در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات مورد لحاظ قرار گیرد.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه غفلت از شرایط ویژه فرهنگی استان آسیب های مهمی در پی دارد عنوان کرد: این استان در دو شاخص مهم سلامت و بهداشت و سواد نسبت به سایر استانهای عقب است و باید این عقب ماندگی هرچه سریعتر جبران شود.

امام جمعه ارومیه با تقدیر از مجاهدت های مردم مرزنشین استان ادامه داد: مردم آذربایجان غربی با وجود تنوع قومیتی و تهدیدات مرزی سالها با همدلی، مسالمت و اتحاد در کنار یکدیگر زندگی می کنند که این ویژگی نباید از نگاه مقامات کشوری دور بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت مطبوعات در استان را مناسب و نیازمند نگاه ویژه ارزیابی کرد و بیان داشت:مطبوعات آذربایجان غربی در زمینه فرهنگی در منطقه نقش مهمی را ایفا می کنند که در مواقع لزوم و بحران با قلم فرسایی خود نقش مهمی در روشنگری و کنترل برخی مسایل در جامعه ایفا می کنند.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: اگر در ماجرای شهرستان مهاباد رسانه ایفای نقش نکرده و حادثه رخداده را کنترل نمی‌کرد یقینا شاهد وقوع فاجعه‌ای بزرگ می‌شدیم.

کد مطلب 2580381

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