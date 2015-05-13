عدالت محوری مهمترین مطالبه مردم آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این استان به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی و وجود اقلیت های مذهبی متعدد شرایط ویژه ای دارد افزود: دولت باید به حوزه فرهنگ در این استان توجه ویژه ای داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی آذربایجان غربی بیان داشت: این استان در راس هجمه های فرهنگی دشمنان قرار گرفته است و باید تفاوت های فرهنگی این استان با سایر استانهای کشور در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات مورد لحاظ قرار گیرد.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه غفلت از شرایط ویژه فرهنگی استان آسیب های مهمی در پی دارد عنوان کرد: این استان در دو شاخص مهم سلامت و بهداشت و سواد نسبت به سایر استانهای عقب است و باید این عقب ماندگی هرچه سریعتر جبران شود.

امام جمعه ارومیه با تقدیر از مجاهدت های مردم مرزنشین استان ادامه داد: مردم آذربایجان غربی با وجود تنوع قومیتی و تهدیدات مرزی سالها با همدلی، مسالمت و اتحاد در کنار یکدیگر زندگی می کنند که این ویژگی نباید از نگاه مقامات کشوری دور بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت مطبوعات در استان را مناسب و نیازمند نگاه ویژه ارزیابی کرد و بیان داشت:مطبوعات آذربایجان غربی در زمینه فرهنگی در منطقه نقش مهمی را ایفا می کنند که در مواقع لزوم و بحران با قلم فرسایی خود نقش مهمی در روشنگری و کنترل برخی مسایل در جامعه ایفا می کنند.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: اگر در ماجرای شهرستان مهاباد رسانه ایفای نقش نکرده و حادثه رخداده را کنترل نمی‌کرد یقینا شاهد وقوع فاجعه‌ای بزرگ می‌شدیم.