۸۹۶ فضای آموزشی در زنجان نیازمند تعمیر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید البرز حسینی ظهر چهارشنبه در هفدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان زنجان با اشاره به هزار و ۵۷۱ فضای آموزشی استان زنجان، افزود: از این تعداد ۳۰۸ فضای آموزشی فرسوده وجود دارد و ۵۸۸ فضای آموزشی نیازمند مقاوم سازی است.

وی بیان کرد: از جمع اعتبارات ملی ۱۷ تا ۱۸میلیارد تومان برای فضاهای آموزشی اختصاص یافته که این مبلغ کمکی به رسیدن به وضعیت مطلوب نمی کند و با اعتبارات ملی حدود ۲۷ تا ۲۸ سال طول می کشد تا به وضعیت مطلوب برسیم.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با تاکید بر این که با در حوزه حفظ و نگهداری فضاهای اموزشی اقدامات خاصی صورت پذیرد، اظهار داشت: برخی مدارس نیازمند محوطه سازی هستند و مدارسی که محدوده محوطه ندارند دانش آموزان را با مشکل مواجه می کنند که خوشبختانه در این زمینه بنیاد برکت اقدامات خوبی به انجام رسانده است.

حسینی با اشاره به آمار واقعی مبالغ جمع آوری شده از خیرین ابراز کرد : بعد از برگزاری ۱۱ جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهرستان میزان مشارکت آنها ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان احصا شده است.

حسینی برگزاری جشنواره خیرین مدارس ساز را از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: هر ساله این جشنواره با مشارکت مجمع خیرین بر گزار می شود و هدف آن اشاعه فرهنگ مدرسه سازی، تحصیل و تکریم خیرین است.

وی بررسی مشکلات و تنگناهای موجود فضاهای آموزشی در خصوص جذب کمک های مردمی را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره خیرین عنوان کرد و افزود: یکی از برکات انقلاب افزایش روحیه مشارکت پذیری مردم در کارهای خیر بوده است.