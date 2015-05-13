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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۲۹

تکواندو قهرمانی جهان - روسیه؛

فرزان عاشورزاده مدال طلای تکواندو جهان را برگردن آویخت

فرزان عاشورزاده مدال طلای تکواندو جهان را برگردن آویخت

پدیده تکواندو ایران با تداوم پیروزی‌های خود در رقابت‌های قهرمانی جهان حریفی از کشور بلژیک را در بازی پایانی شکست داد و با شایستگی به مدال طلا دست يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزان عاشورزاده تکواندوکار وزن ۵۸- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که با شکست همه رقبا راهی بازی پایانی شده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف «محمد الکتبی» تکواندوکار جوان بلژیکی ها رفت و در پایان با برتری ۸ بر ۳ برابر وی  اولین مدال طلای تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات را نام خود ثبت کرد. 

«الکتبی» که برنز المپیک نوجوانان نانجینگ را در کارنامه دارد، پیش از این دیدار چهار بار با نمایندگان کشورمان مبارزه کرده بود که تنها یکبار در رقابتهای الفجیره امارات موفق به پیروزی مقابل ابوالفضل یعقوبی شده بود، در همان فجیره در بازی نهایی به عاشورزاده باخته و  دوبار هم در رقابتهای کره جنوبی و آلمان به یعقوبی نتیجه را واگذار کرده بود.

 

تکواندو

عاشورزاده روی سکوی قهرمانی جهان 

عاشورزاده روز سه شنبه در نخستین روز این مسابقات با چهار پیروزی متوالی راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی دور نخست استراحت داشت و در ادامه "الماز توكتومف" از قرقيزستان را در پايان راند دوم با نتيجه ۱۷ بر ۳ ،  "چستر پرالتا" از اكوادور را ۱۴بر۶  ،  "کلومپونگ" از تایلند را ۱۱ بر يک و  "کارولوس ناوارو" از مکزیک را  ۹ بر۲ از پیش رو برداشت به دیدار نیمه نهایی راه يافت.

نماینده کشورمان عصر امروز براي راهيابي به فينال رقابتهاي وزن دوم بايد به مصاف "روسلان پاسيف" دارنده مدال برنز رقابتهاي قهرماني اروپا از کشور روسیه رفت و با در پایان یک مبارزه سنگین و فشرده در راند طلایی صاحب پیروزی شد و به فینال راه پیدا کرد. 

این دوره از مسابقات با حضور ۸۷۵ تكواندوكار از ۱۳۶ كشور روز سه شنبه در روسیه آغاز و تا دوشنبه آینده ادامه دارد.

کد مطلب 2580385

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