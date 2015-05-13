یکی از وظایف مجامع دینی اشاعه سبک زندگی ایرانی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه گذشته هیأت میثاق با شهدا که یکشنبه شب هفته جاری برگزار گردید، از کتاب های شعر «سِفر بمباران» شامل آخرین سروده های علی محمد مؤدب و «از آخر مجلس» جدیدترین مجموعه سروده های میلاد عرفان پور، با حضور حجت الاسلام سید حسین مومنی، حجت الاسلام نورالدین زندیه، دکتر میثم مطیعی و دکتر سید بشیر حسینی رونمایی شد.

در این مراسم سید بشیر حسینی در سخنانی کوتاه ضمن تجلیل از برگزاری این مراسم در بستر هیأت، برگزاری این گونه مراسمات در هیئآت مذهبی را سنتی حسنه و آغاز حرکت ارزشمند فعال نمودن توان بالقوه هیئآت در جهت اشاعه سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست و افزود یکی از وظایف قطعی مجامع دینی اشاعه سبک زندگی ایرانی اسلامی است که این مهم با نگاه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و علمای اعلام قابل دریافت می باشد.

در قسمت دوم این برنامه علی محمد مؤدب دقایقی کوتاه به قرائت ابیاتی در رثای شهدای مظلوم یمن و محکومیت جنایات بی رحمانه رژیم نا مشروع آل سعود پرداخت، سپس میلاد عرفان پور با قرائت رباعی سروده خوبش با نام «از آخرمجلس» - که در اثر پیش گفته از وی به چاپ رسیده است و این روزها به واسطه پخش نماهنگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی دام ظله العالی که با چشم اشکبار این ابیات را قرائت می فرمایند، مشهور گردیده است- فضای این جلسه را معطر به یاد شهیدان راه حق نمود.

در پایان این مراسم از این دو اثر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پرده برداری شد.

شایان ذکر است که این دو اثر در غرفه موسسه شهرستان ادب در نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران (بخش کتب عمومی، سالن شبستان، ردیف ۱۸، غرفه ۲۹) به علاقمندان عرضه می گردد.