۶۴ درصد مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهارکرد: از مجموع مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان ۷۰ هزار نفر مستمر و ۲۵ هزار و ۵۰۰ مددجو خدمات غیر مستمر دریافت می کنند.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ سالمندان تحت حمایت این نهاد نسبت به نرم کشوری گفت: نرم کشوری ۵۸.۸ درصد است درحالی که این رقم در خراسان جنوبی ۶۴.۸ درصد است.

وی با بیان اینکه ۴۱ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استعداد شغل پذیری دارند، گفت: این رقم در نرم کشوری ۵۲.۸ درصد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد موفق کمیته امداد استان در اشتغال برای مددجویان گفت: نرخ کشوری برای اشتغال مددجویان ۶۱ درصد بوده اما این رقم درخراسان جنوبی ۷۳.۵ درصد بوده است.

رضوی با اشاره به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ۱۲ هزار نفر طی سال ۹۳ توسط کمیته امداد استان افزود: ۲۸ هزار مورد نظارت بر طرح های اشتغال را داشته ایم و ریزش طرح های این نهاد حداقل بوده است.

وی تعهد اشتغال کمیته امداد استان در سال گذشته را دو هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: برای دو هزار و ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده ایم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و دو هزار و ۴۵۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد استان استفاده می کنند.

وی با اشاره به ارائه ۳۴ هزار نفر آموزش به زنان سرپرست خانوار و نوعروسان تحت حمایت این نهاد در سال گذشته گفت: ۱۵۱ هزار نفر مشترک طرح های مختلف کمیته امداد استان هستند.

رضوی میزان کمک های مردمی به کمیته امداد استان را ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان طی سال گذشته ذکر کرد و بیان داشت: کمک های مردم استان ۳۵ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی عنوان کرد: ۲۳ مرکز نیکوکاری در استان خراسان جنوبی فعال است.

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی فرهنگ های اشتباه در استان گفت: یکی از این فرهنگ ها اسراف و هزینه های میلیاردی در مراسم«برات» است.

وی عنوان کرد: هزینه هایی که در این روز مردم برای اموات می کنند بیشتر نصیب گدایان حرفه ای و معتادان می شود.

رضوی خواستار مدیریت این مراسم شد و افزود: ۸۵۰ نوعروس در نوبت جهیزیه داریم که اگر فقط این مراسم مدیریت شود برای یک هزار نوعروس می توانیم جهیزیه تهیه کنیم.