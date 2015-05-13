فرودگاه اردبیل از طرحهای توسعه پروازی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین هاشمی عصر چهارشنبه در بررسی طرح های توسعه ای فرودگاه اردبیل اضافه کرد: در صورتی که شرکتهای هواپیمایی برای برقراری و یا افزایش پرواز از فرودگاه اردبیل تمایل داشته باشند، حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه توسعه فرودگاه اردبیل خواست مسئولان استانی و فرودگاهی است، تصریح کرد: این توسعه در دو بخش عمرانی - اقتصادی و نیز پروازی مد نظر بوده که در زمینه توسعه پروازی و اقتصادی آماده همکاری هستیم.

مدیرکل شرکت فرودگاه‌های استان با اشاره به فراهم بودن تمام شرایط برای توسعه این دو بخش یادآور شد: افزایش پروازها و بویژه برقراری پروازهای جدید مهمترین هدف ما در دستیابی به توسعه است.

وی به عدم محدودیت فرودگاه اردبیل برای تحقق این مهم تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا شرایط کاملا مطلوبی برای ارائه کیفی خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی فراهم شده است.

هاشمی در عین حال با اشاره به تجهیز این فرودگاه به سیستم‌های کمک ناوبری جدید عنوان کرد: فرودگاه اردبیل با توسعه زیرساختی در سالهای اخیر آماده نشست و برخاست تمام ناوگانهای هوایی بوده و در این خصوص هیچ مشکلی نداریم.

وی افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه را از مهمترین اولویتها برشمرد و تاکید کرد که در این زمینه برای برقراری پروازهای داخلی جدید و نیز بین المللی تاکید داریم.

مدیرکل شرکت فرودگاه‌های استان با اشاره به ساخت ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل افزود: با بهره برداری از این ترمینال برقراری پروازهای خارجی از این فرودگاه افزایش خواهد یافت.