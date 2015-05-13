۷۸ درصد کشور در منطقه ممنوعه برداشت آب قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی ظهر چهارشنبه در نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: ۷۸ درصد کشور در محدوده ممنوعه از نظر برداشت آب قرار دارد و کمبود بارندگی سبب افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی شده است.

وی با بیان اینکه ۳۳۵ پروژه مطالعاتی در کشور در این راستا و به منظور بررسی خشکسالی صورت گرفته است اذعان کرد: طی این تحقیقات ۷۸ درصد این محدوده‌ها جزو مناطق ممنوعه آبی شناخته شد.

وی ادامه داد: خشکسالی های مستمر و همچنین کاهش نزولات مصرف برداشت آب از سفره های زیر زمینی را افزایش داده چنانکه در طول ۴۰ سال اخیر میزان مصرف آب زیرزمینی به چهار برابر رسیده است.

وی با بیان اینکه در طی سال های گذشته میزان نزولات آسمانی نیز کاهش چشمگیزی داشته است ادامه داد: میانگین سالانه بارش در کشور به ۲۴۲ میلی‌متر رسیده است.

وی کاهش میزان بارندگی در کشور را موجب افت ۲۰ درصدی روان‌ آبها عنوان کرد و افزود: در ۱۵ سال اخیر ۵ میلیارد مترمکعب آب به صورت سالانه از مخازن آب زیر زمینی برداشت و از حجم آن کاسته شده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد آب کشاورزی و ۶۳ درصد آب شرب کشور از منابع آبی زیرزمینی تامین می‌شود ادامه داد: بی توجهی به مصرف و همچنین عدم بکارگیری از تکنولوژی در بهره برداری از منابع ابی به طور حتم در طی سال های اینده کشور را با بحران جدی روبرو می کند.

وی تنها راه حل جلوگیری از بحران آب در آینده را تغییر شیوه مصرف و مدیریت منابع ابی عنوان کرد و ادامه داد: باید برای مدیریت این مهم در تمامی اقشار جامعه از سطوح پایین تا بالا باید احساس مسئولیت جدی و با حساسیت ویژه شکل بگیرد.

وی گفت: به دلیل برداشت و تعذیه بی رویه و برق اسا از طبیعت لذا فرصت احیای طبیعت از آن گرفته شده است و لذا همه ساله با کاهش و افت آب های زیر زمینی مواجه هستیم.

محمودی یادآور شد: در حال حاضر در وضعیت مناسبی به سر نمی بریم و به میزان ۱۰۴ میلیارد متر مکعب آب در کشور وجود دارد.



