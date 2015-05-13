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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

طی مراسمی باشکوه/

پیکر آیت الله موحدی کرمانی در حرم رضوی خاکسپاری شد

پیکر آیت الله موحدی کرمانی در حرم رضوی خاکسپاری شد

مشهد- پیکر مرحوم آیت الله محمدمهدی موحدی کرمانی نماینده پیشین مقام معظم رهبری در ستاد فرماندهی کل قوا روز چهارشنبه در مشهد مقدس تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر چهارشنبه با حضور استاندار، قائم مقام رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امام جمعه موقت تهران، امام جمعه مشهد و اقشار مختلف مردم برگزار شد پیکر آیت الله موحدی کرمانی از محل مهدیه مشهد تا حرم مطهر امام رضا(ع) تشییع شد و در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

مرحوم آیت الله محمد مهدی موحدی کرمانی پدر شهید دفاع مقدس علیرضا موحدی کرمانی روز گذشته ۲۲ اردیبهشت ماه در سن ۸۸ سالگی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان امام حسین(ع) مشهد دار فانی را وداع گفت.

مرحوم آیت الله موحدی کرمانی  در زمان حیات خود تا ۲۰ سال گذشته نمایندگی امام راحل در شهربانی و پس از آن مسئولیت نماینده رهبری در ستاد فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت.

کد مطلب 2580395

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