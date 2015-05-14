برگزاری نشست «بررسی و نقد مطالعات میان رشته ای در ایران و جهان»

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست جمعه ۲۵ اردبیهشت ماه با حضور دکتر حسین ابراهیم آبادی، رئیس پژوهشکده، دکتر مرتضی بحرانی و دکتر سیدعبدالامیر نبوی، اعضای هیات علمی این مرکز برگزار می شود.

نشست «بررسی و نقد مطالعات میان رشته ای در ایران و جهان» ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به نشانی مصلی تهران، شبستان اصلی، تالار گفت وگو برگزار خواهد شد.

غرفه انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در شبستان اصلی، راهرو ۲۷، غرفه ۳۸ قرار دارد و امسال بیش از ۲۰۰ اثر علمی متنوع در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و همچنین آثار انجمن مطالعات جهان اسلام نیز برای علاقه مندان موجود است.

برای مشاهده فهرست کتاب های موجود و تازه های انتشارات پژوهشکده در نمایشگاه امسال می توانید فهرست آن را از اینجا دریافت کنید.