کسب رتبه علمی پژوهشی «دوفصلنامه اخلاق وحیانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دوفصلنامه اخلاق وحیانی» موفق شد پس از بررسی و ارزیابی شش شماره چاپ شده این نشریه توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه علمی ـ پژوهشی را کسب نماید.

اساتید، محققین و نویسندگان علاقمند در حوزه اخلاق وحیانی، اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق می‌توانند مقالات علمی خود را جهت بررسی و چاپ در این نشریه علمی ـ پژوهشی به آدرس الکترونیکی: israethics@gmail.com ارسال نمایند.

شایان ذکر است مقالاتی که براساس مبانی اخلاقی و تربیتی آیت الله جوادی آملی نگارش و ارسال می‌شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار خواهند گرفت.