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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۰۳

کسب رتبه علمی پژوهشی «دوفصلنامه اخلاق وحیانی»

کسب رتبه علمی پژوهشی «دوفصلنامه اخلاق وحیانی»

«دوفصلنامه اخلاق وحیانی» موفق به اخذ رتبه علمی ـ پژوهشی از معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دوفصلنامه اخلاق وحیانی» موفق شد پس از بررسی و ارزیابی شش شماره چاپ شده این نشریه توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه علمی ـ پژوهشی را کسب نماید. 

اساتید، محققین و نویسندگان علاقمند در حوزه اخلاق وحیانی، اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق می‌توانند مقالات علمی خود را جهت بررسی و چاپ در این نشریه علمی ـ پژوهشی به آدرس الکترونیکی: israethics@gmail.com ارسال نمایند. 

شایان ذکر است مقالاتی که براساس مبانی اخلاقی و تربیتی آیت الله جوادی آملی نگارش و ارسال می‌شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2580409

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