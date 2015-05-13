جدال مرگ و زندگی برای پیکان/ شاگردان مرفاوی به دنبال پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام و پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز جمعه در شهرهای مختلف کشور پیگیری خواهد شد که در یکی از حساس ترین و مهمترین دیدارها، تیم های پیکان تهران و استقلال خوزستان به مصاف یکدیگر می روند.

تیم پیکان که جمعی از بازیکنان با تجربه و صاحب نام فوتبال کشور نظیر محمد نصرتی و سید مهدی رحمتی و بازیکنان خارجی نظیر ساموئل را در ترکیب خود دارد، نتوانسته در این فصل نتایج در خور توجهی را به دست آورد به طوری که هم اکنون این تیم مهم ترین گزینه برای سقوط به دسته یک لیگ برتر فوتبال کشور محسوب می شود.

تیم پیکان تهران در هفته بیست و نهم لیگ برتر و در یک دیدار شش امتیازی به مصاف راه آهن تهران رفت و در حالی که تا دقائق پایانی با نتیجه دو بر یک از حریف خود پیش بود در نهایت سه بر دو به شاگردان کاظمی باخت و به رده پانزدهم لیگ برتر سقوط کرد.

هم اکنون تیم های پیکان تهران، راه آهن، ملوان و استقلال خوزستان کاندیدای سقوط به لیگ دسته یک محسوب می شوند که از میان این چهار تیم یک تیم به صورت مستقیم به دسته پایین تر سقوط می کند و تیم دوم هم برای بقا در لیگ برتر باید در دیدار پلی آف حضور پیدا کند.

تیم پیکان تهران تا پایان هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی لیگ برتر با کسب ۲۵ امتیاز در رده پانزدهم و ما قبل پایانی قرار دارد و در دیدار حساس و مهم مقابل استقلال خوزستان چاره ای جز برد ندارد.

تیم پیکان تهران در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی به مصاف استقلال خوزستان می روند که تساوی و یا شکست در این بازی، سبب سقوط شاگردان مرفاوی به لیگ دسته یک خواهد شد.

شاگردان صمد مرفاوی در صورت برتری مقابل استقلال خوزستان و شکست احتمالی ملوان در لیگ برتر ماندگار خواهند شد اما در صورت پیروزی بر شاگردان ویسی و پیروزی ملوان باید در مرحله پلی آف به مصاف مس کرمان برای بقا در لیگ برتر بروند.

صمد مرفاوی پس از پایان بازی های هفته بیست و نهم و پیش از دیدار حساس با استقلال خوزستان اظهار داشت که امیدواریم در هفته پایانی شاهد انجام مسابقاتی پاک از سوی تمامی تیم ها باشیم.

سرمربی پیکان تهران افزود که پیکان از تمام توان خود برای کسب سه امتیاز دیدار مقابل استقلال خوزستان استفاده می کند.