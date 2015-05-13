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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۴۰

فخرالدینی مطرح کرد:

می‌خواهیم ناکامی‌های یک فصل استقلال را مقابل پرسپولیس جبران کنیم

می‌خواهیم ناکامی‌های یک فصل استقلال را مقابل پرسپولیس جبران کنیم

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: حساسیت دربی خیلی بالاست و ما می خواهیم ناکامی های این فصل را در دیدار با پرسپولیس جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد شیخ فخرالدینی در حاشیه تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از دربی گفت: درست است که این دیدار برای قهرمانی نیست ولی دربی همیشه حساسیت های خاص خودش را داشته است و هیچ کس نمی تواند حساسیت‌ها را با توجه به اهمیت نداشتن در جدول کم کند.

وی افزود: مطمئنا ما می خواهیم ناکامی فصل را با این بازی جبران کنیم. پرسپولیس تیم قوی است و شرایط خاص خودش را دارد و آنها نیز تلاش می کنند برنده دربی باشند.

وی در واکنش به این که برخی بازیکنان پرسپولیس حساسیت دیدار با الهلال را بالاتر از دربی می دانند گفت: آنها هم نظرات خودشان را گفته اند اما این دیدار بسیار حساس است و ما تلاش می کنیم تا پیروز دربی باشیم.

کد مطلب 2580412

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