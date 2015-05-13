داعش مسئولیت حمله به اتوبوس شیعیان پاکستانی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، گروه تروریستی داعش در صفحه منتسب به خود در توئیتر مسئولیت حمله به اتوبوس حامل شیعیان پاکستانی در شهر کراچی را بر عهده گرفت.

در این حمله ۴۳ نفر از شیعیان به شهادت رسیده و ده ها نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

حمله کنندگان که شامل شش مرد مسلح می شدند پس از آنکه اتوبس حامل شیعیان را به گلوله بستند با استفاده از سه دستگاه موتور سیکلت، صحنه را ترک کردند.

این برای چندمین بار است که شیعیان پاکستانی در حملات خشونت بار افراطوین به شهادت می رسند اما دولت پاکستان اقدام خاصی برای پایان دادن به این وضعیت انجام نمی دهد.