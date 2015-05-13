به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد الحوثی» رئیس کمیته های انقلابی یمن در سخنانی اعلام کرد که این کمیته ها و نیروهای انصارالله یمن به آتش بس اعلام شده توسط مقامات سعودی پایبند بوده اند، اما سعودیها، خود این آتش بس را طی چند نوبت نقض کردند.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت مأموریت فرستاده جدید سازمان ملل در یمن، تصریح کرد: ما در شرایط کنونی تنها یک رهبر را برای یمن به رسمیت می شناسیم و آن عبدالملک الحوثی است.

الحوثی ادامه داد: «منصور هادی» نه تنها مشروعیت خود را در یمن از دست داده است بلکه باید بدلیل حمایت های بی دریغ از جنایت های آل سعود در یمن به عنوان جنایتکار جنگی در مجامع بین المللی محاکمه شود.

وی با اشاره به نقش گسترده آمریکا در حملات سعودیها به یمن، تأکید کرد: آمریکایی ها مردم یمن را هدف قرار داده اند و ادعا می کنندکه عربستان سعودی در جنگ علیه القاعده حمایت می کنند.