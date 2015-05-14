به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری مسئول کمیته متسابقین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن ایران با اشاره به حضور متسابقین قرآنی از ۵ قاره جهان در بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام اظهارداشت: متسابقین شرکت کننده در سی و دومین دوره مسابقات بین ا لمللی قرآن کریم در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت پیش از آغاز مراسم افتتاحیه با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ادای احترام به بینانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

وی گفت: ویژه برنامه های فرهنگی و قرآنی برای متسابقین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن در نظر گرفته شده ا ست که بازدید از بیت حضرت امام (ره) به باغ موزه دفاع مقدس و کاخ موزه نیاوران دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جمله این برنامه هاست.

باقری با اشاره به حضور بیش از ۱۲۰ متسابق از بیش از ۷۵ کشور در بزرگترین رویداد جهان اسلام متذکر شد: با استفاده از تجارب سال های گذشته، تلاش شده است، برنامه های بازدید متسابقین از اماکن مذهبی، فرهنگی و تاریخی از غنای بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردار باشد و در این ارتباط باتوجه به فشردگی برنامه ها، بازدیدها متمرکز و هدفمندتر شده است.

مسئول کمیته متسابقین بازدید از بیت حضرت امام (ره) و کاخ موزه نیاوران در روز ۲۹ اردیبهشت را یکی دیگر از ویژه برنامه ها دانست و گفت: در چهارمین روز از برگزاری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، متسابقین از بیت حضرت امام(ره) در جماران و کاخ موزه نیاوران به عنوان دو نماد مبارزه با ظلم ستم شاهی، بازدید خواهند کرد.

باقری خاطرنشان کرد: در پنجمین روز از برگزاری، سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، بازدید از موزه دفاع مقدس برای متسابقین در نظر گرفته شده است، تا قاریان و حافظان شرکت کننده در این رویداد بزرگ قرآنی جهان اسلام با نحوه و روند تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.

مسئول کمیته متسابقین همچنین از برگزاری نشست صمیمی شرکت کنندگان درس و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در روز پایانی مسابقات بانماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف به بحث و تبادل نظر و گفت و گو خواهد پرداخت و پس از آن در نماز جمعه شرکت خواهند کرد.

مسئول کمیته متسابقین دیدار متسابقین با رهبر معظم انقلاب اسلامی را از مهم ترین برنامه های این کمیته دانست و افزود: شرکت کنندگان در سی ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در روز دوم خرداد با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.