الشباب سومالی ۱۴ ملوان ایرانی را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، عمر عبدالصمد، یکی از مقامات دولتی سومالی در مصاحبه ای تلفنی گفته است که گارد ساحلی پوتلند در خصوص توقیف این قایق هشدارهایی دریافت کرده بوده است.

وی افزود: اطلاعاتی که تاکنون دریافت کردیم، نشان می دهد که قایق در اویل چهارشنبه متوقف شده است و این قایق ایرانی بوده و ۱۴ ملوان نیز سرنشین آن بوده اند.

یک شاهد محلی نیز گفت که گروه تروریستی الشباب، این کشتی را توسط قایق ها تندرو محاصره کرده است.

این شاهد افزود که بنظر میرسد قایق قبل از ربوده شدن توسط این گروه تروریستی دچار مشکل فنی شده بود.

گروه تروریستی الشباب هنوز اظهار نظری در مورد این اتفاق نکرده است.