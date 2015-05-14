فروش کتاب در ۶ روز اول نمایشگاه بیشتر از کل نمایشگاه قبل بوده است

نیکنام حسین پور مدیر کمیته رفاهی و هماهنگی نهادهای همکار بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به آمار تراکنش های خرید کتاب در این دوره گفت: بر اساس این آمارها روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت بالاترین فروش کتاب در نمایشگاه امسال بوده است.

وی گفت: فروش کتاب در نمایشگاه بیست وهشتم تا پایان روز سه شنبه، از آمار فروش کتاب در کل روزهای نمایشگاه بیست و هفتم پیشی گرفته است.

حسین پور افزود: بر اساس این آمار ناشران بخش دانشگاهی در صدر آمار فروش کتاب جای دارند بعد از آنها، ناشران عمومی و سپس ناشران بین الملل قرار گرفته اند.

به گفته مدیر کمیته رفاهی و هماهنگی نهادهای همکار بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۷۸۰ هزار تراکنش در دستگاههای کارت غرفه ها ثبت شده است که بالاترین آمار با ۳۶۱ هزار و ۲۶۷ تراکنش مربوط به بخش ناشران دانشگاهی است.

وی ادامه داد: در بخش ناشران عمومی ۲۵۷ هزار و ۵۷۶ تراکنش، دربخش ناشران کودک و نوجوان ۱۰۵ هزار و ۳۳۱ تراکنش، در بخش ناشران آموزشی ۵۵ هزار و ۳۴۲ تراکنش ودر بخش ناشران بین الملل ۱۱ هزار و ۸۷۷ تراکنش ثبت شده است.

مدیر کمیته رفاهی و هماهنگی نهادهای همکار بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین از تحویل ۱۵ هزار و ۵۰۰ بسته در ۷ ایستگاه امانت نمایشگاه کتاب تهران تا ۲۱ اردیبهشت خبر داد و گفت: بر اساس گزارش بخش اطفال واشیای گمشده هم، یکصد شئی پیدا شده است که از این میان ۳۰ شیئی به صاحبان آنها بازگردانده شده است. ما از شهروندان می خواهیم در صورت پیدا کردن اشیای گرانقیمت و یا با ارزش، آنها را به باجه های امانت تحویل دهند.