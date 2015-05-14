به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی شرفی مسئول کمیته تبلیغات سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن با اشاره به اطلاع رسانی گسترده این مسابقات در سطح شهر تهران اظهار داشت:کمیته تبلیغات متشکل از سه کارگروه گرافیک،تبلیغات شهری و تبلیغات محیطی است و فعالیت های خود را از نیمه فروردین آغاز کرده است.

وی گفت:با رایزنی و هماهنگی انجام شده با ارگان ها،سازمان،وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی، کمیته تبلیغات تاکنون توانسته است مدیریت تبلیغات ۲۰ بیلبورد شهری را درسی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در سطح شهر تهران را برعهده بگیرد.

به گفته مسئول کمیته تبلیغات تاکنون در بیش از ۴۰۰ نقطه شهر تهران بنرهای تبلیغات سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم نصب شده است.

شرفی با اشاره به افزایش تابلوهای تبلیغاتی اظهار امیدواری کرد تا زمان افتتاحیه بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام، بیش از ۸۳۰ تابلو شهری به امر تبلیغات مسابقات بین المللی قرآن در شهر تهران اختصاص یابد.

مسئول کمیته تبلیغات صرف ده ها ساعت نفر کار برای اختصاص حجم گسترده ای از تبلیغات به امر اطلاع رسانی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن را یادآور شد و افزود:در راستای اطلاع رسانی مسابقات بین المللی قرآن، در مبادی ورودی شهر تهران و به خصوص بزرگراه قم،جاده هراز و مشهد بنرهای تبلیغاتی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی نصب شده است.

شرفی طراحی،چاپ و توزیع ده ها هزار پوستر مسابقات بین المللی قرآن در سطح شهر تهران را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد:با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت متروی شهر تهران تمامی ایستگاه های متروی تهران مزین به بنرو پوسترهای تبلیغات مسابقات بین المللی قرآن شده است.

وی همکاری ارگان های نظامی با کمیته تبلیغات را در راستای اطلاع رسانی به مردم را مورد ستایش قرار داد و افزود: در این راستا ارگان های نظامی و انتظامی تابلوهای تبلیغاتی و تلویزیون های شهری خود را به امر تبلیغات سی و دومین دوره مسابقات بین المللی اختصاص داده اند.

به گفته شرفی با تعامل های انجام شده با بانک ها و موسسات مالی ، بزودی تبلیغات قرآنی در دستگاه های خود پرداز انجام و در این راستا همکاری های تنگاتنگی صورت گرفته است.

وی تلطیف فضای شهری با مضامین و شعارهای معنوی و قرآنی را در شهر تهران یکی دیگر از وظایف کمیته تبلیغات عنوان کرد و تصریح کرد:با هماهنگی مدیریت فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)تلاش شده است تا با ایجاد یک فضای معنوی و قرآنی درمحل سالن ورود متسابقین این فضای شهری به یک فضای قرآنی تبدیل شود.

مسئول کمیته تبلیغات در پایان مدیریت تبلیغات در هتل های محل اقامت متسابقین و در ساختمان اجلاس سران را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد:دراین زمینه تهیه دکورهای تلویزیونی و گل آرایی محل اصلی برگزاری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن به عهده کمیته تبلیغات گذاشته شده است.