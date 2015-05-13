کودک ۸ ساله از چنگال آدم ربایان در زاهدان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا استان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در این باره اظهار داشت: به دنبال نیابت قضایی یک فقره پرونده از بازپرسی شعبه پانزدهم دادسرای جنایی شیراز به بازپرسی شعبه سوم دادسرای زاهدان و ارجاع آن به اداره مبارزه با جرایم جنایی این پلیس مبنی بر گروگان گیری کودکی هشت ساله در ۲۹ بهمن سال گذشته در شیراز و انتقال او به زاهدان بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در راستای انجام کارهای تحقیقاتی گسترده، ماموران پس از یک یکماه کار اطلاعاتی دقیق موفق به شناسائی و دستگیری سه متهم تحت تعقیب در یکی از محله های زاهدان شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در ادامه جریان تحقیق، یکی از متهمان در بازجوئی ها بعمل آمده، به ربودن کودک هشت ساله از شیراز با همدستی دو نفر دیگر به منظور اخاذی اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان افزود: در ادامه تحقیقات، یکی دیگر از گروگانگیران شناسایی و در یکی از خیابان های زاهدان دستگیر شد و در مقابل شواهد و مستندات پلیس ضمن اعتراف به آدم ربایی، از مخفی کردن کودک یادشده توسط همدست دیگرشان در یکی از محلات زاهدان خبر داد.

ملاشاهی یاد آور شد: ماموران اداره مبارزه با جرایم جنائی به مخفیگاه مورد نظر اعزام شدند که دو متهم با رویت ماموران به طرف آنان تیراندازی کرده و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این مکان موفق به آزادی کودک هشت ساله شدند و پیگیری ها برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.