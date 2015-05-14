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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۲

ورود نخستین گروه از شرکت‌کنندگان مسابقات بین‌المللی قرآن به ایران

ورود نخستین گروه از شرکت‌کنندگان مسابقات بین‌المللی قرآن به ایران

نخستین گروه از شرکت کنندگان در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم صبح امروز وارد کشورمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری مسئول کمیته متسابقین با اعلام این خبر اظهار داشت: نخستین گروه از شرکت کنندگان در سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن صبح دیروز متشکل از یک گروه سه نفره وارد خاک کشورمان شدند.

باقری افزود: این گروه شامل یک شرکت کننده امریکایی به نام حمیدرضا طلوعی و دو شرکت کننده از هندوستان به نامهای عبدالباری و محمد طه است که وارد تهران شدند.

 وی اضافه کرد: ۱۸ نفر دیگر از شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن تا نیمه شب گذشته وارد کشورمان شده اند و همچنین ۶۵ نفر دیگر امروز (پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) و ۴۶ نفر دیگر در روز جمعه (۲۵ اردیبهشت ماه) به ایران وارد خواهند شد.

باقری در ادامه سخنانش تصریح کرد: همچنین تاکنون ۶ تن از داوران خارجی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم وارد کشورمان شده اند.

کد مطلب 2580443

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