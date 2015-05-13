تعادل اکولوژیکی آب در طبیعت بر هم خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز عصر چهارشنبه در نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در سالن همایش‌های دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: در سال 86 بارندگی های خوبی در کشور اتفاق افتاد که منجر به تغییراتی در روان آب‌ها شد که این نقطه آغاز برهم زدن اکولوژی آب در کشور بود.

وی با تاکید بر اینکه بی آبی در حال تحمیل خود به کشور است گفت: متاسفانه از حقی که طبیعت برای ما در نظر گرفته بیشتر برداشت شده و لذا در طی سال های گذشته فرصت احیای طبیعت و موازنه طبیعی از آن گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در مصرف آب نباید تنها کشاورزان را مقصر دانست افزود: اجازه برداشت به کشاورزان از منابع و همچنین وسعت دادن به اراضی زیر کشت توسط مسئولان و دولت انجام گرفته و لذا انگشت اتهام به سوی کشاورز بلند کردن این مشکل را حل نمی کند.

وی با بیان اینکه برای مدیریت منابع آبی در کشور فرصت سوزی شده است ادامه داد: بسیاری از کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا از سال 1940 شرایط نگهداری آب را فراهم کردند اما هنوز در کشور ما شاهد از بین رفتن این نعمت و ثروت بزرگ هستیم.

وی با اشاره به اینکه آبخیزداری به عنوان یکی از راه حل های مناسب برای استفاده بهینه از آب است ادامه داد: متاسفانه این صنعت نیز در کشور ما در دست فراموشی سپرده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید برای حفظ این ماده حیاتی و تصمیم به مدیریت مصرف وفاق حاصل کنند ادامه داد: آب منبعی است که بشر در اضافه کردنش هیچ نقشی ندارد اما می‌توان آن را با رفتارهایمان کنترل و بازسازی کنیم.

کشاورز عامل اصلی پیروزی بر این مشکل را مشارکت تمامی آحاد جامعه در مصرف آب عنوان کرد و گفت: اگر فکر کنیم که یک دستگاه دولتی می‌تواند مشکلات آب را حل کند این مهم امکان پذیر نیست زیرا این موضوع نیاز به مشارکت مردم دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در بهره وری با مشکل مواجه هستیم تاکید داشت: مشکل ترین پدیده ما بهره وری است به شکلی که ما در صنعت، کشاورزی و خدمات پول در نمی‌آوریم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که تکنولوژی پیشرفته در کشور وارد نشود و در بخش کشاورزی از آن استفاده نشود نباید به دنبال بهره وری باشیم.

وی با اشاره به اینکه مهارت کشاورزان در کشت و یا استفاده از آب بسیار در بهره وری موثر است افزود: یکی از گره‌های پیچیده این است که نتوانسته ایم آب را به آمایش پیوند دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در کشوری که آب ندارد از تولید برق با آب مخالف هستم، آبی که برای تولید برق در خوزستان مورد استفاده قرار می‌گیرد به کارون و سپس به خلیج فارس می‌ریزد.