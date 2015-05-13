مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در جلسه معرفی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که با حضور اعضای مجمع منطقه اقتصادی سلفچگان برگزار شد، با اشاره به نقش و اهمیت منطقه اقتصادی سلفچگان، از زحمات اعضای مجمع از گذشته تاکنون بویژه آقای زمانی قمی قدردانی کرد.

وی اشتغال را از اهم وظایف و خواسته‌های مدیران اجرایی استان دانست و گفت: تعامل مناسب و کارساز مدیران منطقه ویژه اقتصادق سلفچگان سبب افزایش ایجاد روحیه همدلی و همکاری مناسب و رشد و توسعه اقتصادی این منطقه و استان خواهد شد.

استاندار قم با بیان اینکه منطقه اقتصادی سلفچگان با دارا بودن موقعیت استراتژیک خود می‌تواند نقش مهمی را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور و استان قم ایفا نماید، بر ضرورت تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی منطقه تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در منطقه از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.

در پایان این نشست استاندار قم با اهدای لوح تقدیر، ضمن قدردانی از زحمات محمود زمانی قمی، مدیرعامل سابق منطقه اقتصادی ویژه سلفچگان، سید مهدی طباطبایی را به عنوان مدیرعامل جدید این منطقه معرفی کرد.

صرف هر نوع هزینه برای دانشگاه، نوعی سرمایه گذاری است

استاندار قم در دیدار حجت الاسلام عسکر دیرباز رئیس دانشگاه قم و اعضای بسیج دانشجویی این دانشگاه در سخنانی دانشگاه را نماد علم و ارزش دانست و گفت: هر خروجی از حوزه علمیه قم و دانشگاه‌های قم باعث افتخار است.

حجت الاسلام صالحی منش با تأکید بر ضرورت حمایت‌های مادی و معنوی از دانشگاه و مراکز آموزش عالی استان، تصریح کرد: صرف هزینه برای دانشگاه‌ها مفید و بهترین سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به سبقه فعالیت علمی و پژوهشی دانشگاه قم به عنوان سرآمد مراکز آموزش عالی استان و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله قاضی، گفت: این دانشگاه افتخار قم بوده و بزرگان زیادی از جمله مرحوم قاضی برای این دانشگاه زحمت کشیده‌اند.

استاندار قم همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی توسط تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان از زحمات بسیج دانشجویی قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه‌ها از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود در راستای کمک به این تشکل‌ها استفاده کنند.