شانزدهمین گردهمایی مدیران برنامه ریزی کلانشهر های کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی کلانشر های کشور که عصر امروز در محل هتل پارس مشهد آغاز شد مدیران کلانشر های اهواز، تهران، كرمانشاه، كرمان، كرج، اصفهان، اهواز و قم در خصوص آخرین دستاورد ها و برنامه ریزی سیستماتیک در حوزه شهری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر نشستند.

دبير شانزدهمين گردهمايى معاونان و مديران برنامه ريزى و توسعه شهردارى هاى كلانشهرهاى كشور در مراسم افتتاحیه این همایش هدف از برگزارى اين گردهمايى را بررسى و همفكرى در ارتباط با موضوعات مختلف كلانشهرهاى كشور از جمله منابع پايدار و ماندگار، توسعه ناپايدار و بى عدالتى هاى فزاينده، مشكلات حاصل از آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى و زيرساخت هاى نامناسب عنوان کرد.

محمد مهدی برادران اظهار کرد: آنچه كه در امور مديريت كلانشهرها مهم و قابل طرح است، تدبير و همفكرى مديران و نخبگان شهرى در اين حوزه مى باشد.

وى اضافه كرد: شهردارى مشهد در نظر دارد تا اين كلانشهر مذهبى را به صورت سيستمى و يكپارچه اداره كند كه اين امر نيازمند يك برنامه ريزى سيستماتيك و منظم، نظامات داده و آمار، پژوهش و نوآورى، مطالعات مهندسى ارزش، ارزيابى عملكرد و نظام بودجه ريزى عملياتى است.

برادران گفت: اميدواريم در اين نشست هم انديشى بتوانيم با انتقال تجربيات مديران و معاونان برنامه ريزى ساير كلانشهرها برای حل مشكلات، راهكارهاى مناسبى را جهت كاهش و از بين بردن مشكلات و نابرابرى هاى كلان شهرى دست پيدا كنيم.