۳۸ تیم در مسابقات ملی ریاضی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل شاهزاده فاضلی، بعد از ظهر امروز در حاشیه برگزاری مسابقات ملی ریاضی در یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات ملی ریاضی امسال به میزبانی یزد در حال برگزاری است و شرکت‌ کنندگان در این رقابت‌ ها به مدت دو روز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی افزود: امسال سی و نهمین دوره از این رقابتها برگزار می شود و یزد برای نخستین بار است که میزبانی این رقابتها را بر عهده گرفته است.

رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه یزد با بیان اینکه امسال ۱۴۷ دانشجوی رشته علوم ریاضی از دانشگاه های سراسر کشور در این رقابت علمی شرکت کرده اند، بیان داشت: این دانشجویان در ۳۸ تیم ساماندهی شده اند.

شاهزاده فاضلی با اشاره به روند برگزاری مسابقه عنوان کرد: دانشجویان رقابت خود را از روز گذشته آغاز کرده اند و فردا این رقابت پایان خواهد پذیرفت و کمیته علمی مسابقات وارد عمل می شود.

وی خاطرنشان کرد: این کمیته که شامل ۱۲ تصحیح کننده اوراق مسابقات هستند، نتایج را بررسی و اعلام می کنند و در روز ۲۵ اردیبهشت ماه نیز با برگزاری مراسم اختتامیه نفرات برتر این مسابقات معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.

شاهزاده فاضلی ادامه داد: محمدعلی دهقان، رئیس انجمن ریاضی کشور، مهمان ویژه مراسم اختتامیه سی و نهمین دوره از مسابقات ملی ریاضی در دانشگاه یزد خواهد بود.