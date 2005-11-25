ضريب پوشش بيمه درماني در خراسان رضوي به 5/58 درصد رسيد

مدير كل سازمان تامين اجتماعي استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد ضمن بيان مطلب فوق افزود : جمعيت شهري استان در سال 84 ، 3 ميليون و 443 هزار و 878 نفر اعلام شده است كه در شش ماهه اول سال ، در كل استان 381 هزار و 352 جلد دفترچه صادر شده است .

محمد قاسم جليلي با اشاره به اين كه اتاق هاي فكر در كانون بازنشستگان بايد تقويت گردد گفت : با تقويت اين اتاق ها و ارائه راهكارهاي مناسب مشكلات و چالش هاي مجموعه بازنشستگان و سازمان تامين اجتماعي حل خواهد شد .

وي ادامه داد : كانونها مي توانند زمينه اي را فراهم كنند تا در زمان ورود افراد به مرحله جديد زندگي مثمرثمر باشند .

وي تصريح كرد : علت شكست بسياري از كارها بي فكري و خوب فكر نكردن است كه كانون ها مي توانند نحوه خوب فكر كردن را به افراد بياموزند .

جليلي در ادامه اظهار داشت : دولت محدوديت هايي را براي درمان مستقيم ايجاد كرده ، به همين منظور مشكلاتي براي بيمه شدگان بخصوص بازنشستگان ايجاد شده است .

وي در پايان افزود : گسترش درمان غير مستقيم و كاهش هزينه هاي بيمه شدگان جزئي از برنامه هاي بخش درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي است كه آن را پيگيري مي كنيم .