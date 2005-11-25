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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۱

ضريب پوشش بيمه درماني در خراسان رضوي به 5/58 درصد رسيد

ضريب نفوذ بيمه در شهرهاي استان خراسان رضوي به 5/58 درصد رسيد .

مدير كل سازمان  تامين اجتماعي استان خراسان رضوي  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد  ضمن بيان مطلب فوق افزود : جمعيت شهري استان در سال 84 ، 3 ميليون و 443 هزار و 878 نفر اعلام شده است كه در شش ماهه  اول سال ، در كل استان  381 هزار و 352 جلد دفترچه صادر شده است .

محمد قاسم جليلي  با اشاره به اين كه  اتاق هاي فكر در كانون بازنشستگان بايد تقويت گردد گفت : با تقويت اين اتاق ها  و ارائه راهكارهاي مناسب مشكلات  و چالش هاي مجموعه  بازنشستگان  و سازمان تامين اجتماعي حل خواهد شد .

وي ادامه داد :  كانونها مي توانند  زمينه اي را فراهم كنند  تا در زمان ورود افراد  به مرحله جديد زندگي مثمرثمر باشند .

وي تصريح كرد : علت شكست  بسياري از كارها بي فكري و خوب فكر نكردن  است كه كانون ها مي توانند نحوه خوب فكر كردن را به افراد بياموزند .

 جليلي در ادامه اظهار داشت : دولت محدوديت هايي را براي درمان مستقيم ايجاد كرده ، به همين منظور مشكلاتي  براي بيمه شدگان  بخصوص بازنشستگان  ايجاد شده است .

وي در پايان افزود :  گسترش درمان  غير مستقيم و كاهش هزينه هاي  بيمه شدگان  جزئي  از  برنامه هاي بخش  درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي است كه آن را پيگيري مي كنيم .

کد مطلب 258046

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