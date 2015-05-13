به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم آل سعود برای چندمین بار طی چند ساعت گذشته آتش بس اعلام شده در یمن را نقض کرد.

بر اساس این گزارش، کشتی های جنگی آل سعود برخی استان های یمن را بمباران کردند. منطقه «جبل عمران» در استان عدن از جمله مناطقی است که هدف حملات کشتی های سعودی قرار گرفت. این درحالی است که پیشتر جنگنده های سعودی طی چند نوبت برخی مناطق در یمن را بمباران کردند.

منابع یمنی از وقوع درگیری های شدید میان کمیته های انقلابی و حامیان «منصور هادی» در برخی نقاط استان الضالع خبر می دهند.

بر اساس آخرین اخبار رسیده، نیروهای مردمی موفق شدند کنترل کامل شهر «لودر» را در دست بگیرند.