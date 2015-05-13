واکنش سازمان لیگ برتر به اظهارات عضو هیات مدیره پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد: عضو هیأت مدیره باشگاه پیکان در گفت و گو با برخی خبرگزاری‌ها نسبت به سازمان لیگ اظهار نظرات مغرضانه و غیر کارشناسی بیان کرده است که آن را قویا تکذیب می‌کنیم.

لازم به ذکر است برای سازمان لیگ فوتبال ایران همه باشگاه‌ها یکسان هستند و این سازمان هیچ تبعیضی بین آنها قائل نمی‌شود.

همچنین هرگونه پرداختی به باشگاه‌ها طبق آئین نامه و براساس ضوابط موجود انجام می‌شود و هیچگونه پرداختی خارج از این میسر نیست.

لازم به ذکر است حضور بازیکن خارجی راه آهن در دیدار با پیکان و مشکلات داوری این دیدار هیچگونه ارتباطی به سازمان لیگ فوتبال ایران ندارد و مربوط به کمیته انضباطی و داوران است و نسبت دادن این موضوع به این سازمان غیر منصفانه است.

سازمان لیگ فوتبال ایران نهاد مستقلی است و تصمیم گیری‌های آن نیز بدون دخالت عوامل بیرونی انجام می‌شود.

متاسفانه برخی از مدیران در رسانه‌ها مصاحبه‌های انجام می‌دهند که بدون آگاهی و غیر کارشناسی است و بیشتر برای مطرح کردن خودشان انجام می‌شود .