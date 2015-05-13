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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۱۷

واکنش سازمان لیگ برتر به اظهارات عضو هیات مدیره پیکان

واکنش سازمان لیگ برتر به اظهارات عضو هیات مدیره پیکان

روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران درباره اظهارات اسماعیل امیرحسینی یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه پیکان توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد: عضو هیأت مدیره  باشگاه پیکان در گفت و گو با برخی خبرگزاری‌ها نسبت به سازمان لیگ اظهار نظرات مغرضانه و غیر کارشناسی بیان کرده است که آن را قویا تکذیب می‌کنیم.

لازم به ذکر است برای سازمان لیگ فوتبال ایران همه باشگاه‌ها یکسان هستند و  این سازمان هیچ تبعیضی بین آنها قائل نمی‌شود.

همچنین هرگونه پرداختی به باشگاه‌ها طبق آئین نامه و براساس ضوابط موجود انجام می‌شود و هیچگونه پرداختی خارج از این میسر نیست.

لازم به ذکر است حضور بازیکن خارجی راه آهن در دیدار با پیکان و مشکلات داوری این دیدار هیچگونه ارتباطی به سازمان لیگ فوتبال ایران ندارد و مربوط به کمیته انضباطی و داوران است و نسبت دادن این موضوع به  این سازمان غیر منصفانه است.

سازمان لیگ فوتبال ایران نهاد مستقلی است و تصمیم گیری‌های آن نیز بدون دخالت عوامل بیرونی  انجام می‌شود.

متاسفانه برخی از مدیران در رسانه‌ها مصاحبه‌های انجام می‌دهند که بدون آگاهی و غیر کارشناسی است و بیشتر برای مطرح کردن خودشان انجام می‌شود .

کد مطلب 2580463

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