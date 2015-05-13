حسینیه بیت الحسین (ع) در مشهد مقدس طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینیه بیت الحسین(ع) واقع در خیابان آیت الله عبادی مشهد مقارن ساعت ۱۲ و ۳۰ ظهر چهارشنبه در حالیکه تعدادی از کارگران در حال جوشکاری در این ساختمان بودند دچار حریق شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، تعداد ۳۰ اتش نشان و ده ها خودروی آتش نشانی بیش از یک ساعت در راستای اطفای این حریق و جلوگیری از سرایت آتش به منازل مجاور عملیات گسترده ای را ظهر امروز در این مکان آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر طبقه اول این حسینه به دلیل عملیات اطفای حریق با آب دچار خسارت جزئی شد و طبقه دوم آن به دلیل گستره آتش دچار دودگرفتگی شدید شد.

سقوط کارگر ۲۵ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه دیگری که صبح امروز در یک کارگاه ساختمانی در مشهد به وقوع پیوست یک کارگر جوان مشهدی که به عممق ۲۵ متری کارگاه سقوط کرده بود با تلاش نیروهای امداد و نجات آتش نشانی نجات داده شد.

سرپرست ایستگاه ۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه گفت: مقارن ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه صبح چهارشنبه طی تماس نیروهای امدادی اورژانس یک مورد حادثه مصدومیت کارگر ساختمانی در عمق ۲۵ متری یک پروژه ساختمانی در حال احداث به مرکز فرماندهی آتش نشانی اعلام و نیروهای امداد و نجات در کمترین زمان به محل حادثه اعزام شدند.

محسن اسدی بیان کرد:با اعزام گروه نجات ایستگاه ۳ آتش نشانی مشهد به محل حادثه واقع در خیابان ابن سینا جوان دچار حادثه که به علت افتادن قالب های بتنی بر روی وی به شدت از ناحیه کمر و گردن دچار آسیب دیدگی شده بود با نهایت دقت از عمق ۲۵ متری به سطح زمین انتقال و به نیروهای امدادی تحویل داده شد.