پیکر پنج شهید گمنام در قم تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم، پنج شهید گمنام دفاع مقدس مربوط به دو عملیات خیبر در منطقه مجنون (سال ۱۳۶۲) و عملیات محرم در منطقه شرهانی (سال ۱۳۶۱) از بعد از ظهر سه شنبه و در آستانه سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) در میان استقبال مسئولان استانی وارد قم شدند تا حضورشان زداینده غبار و زنگار فراموشی از دل‌ها و انسی دوباره با فرهنگ حماسه و ایثار باشد.

بر اساس این گزارش پیکرهای مطهر شهدا طی شب گذشته و امروز در سه گروه در محافلی چون جامعه الزهرا(س)، مدارس علمیه علوی، صدوقی، کرمانی‌ها، حقانی، مساجد حضرت فاطمه الزهرا (س) در خیابان امامزاده ابراهیم(ع)، امیرالمومنین(ع) واقع در خیابان شهیدان فاطمی، قمر بنی هاشم(ع) در شهرک امام حسن(ع)، ولی عصر(عج) منطقه نیروگاه، جمع دانش آموزان مدارس شهید ملک لو و آزادگان در منطقه دو آموزش و پرورش قم و محفل عاشقان و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران حضور یافت و حال و هوایی معنوی و آکنده از فرهنگ ایثار و شهادت به محفل عاشقان مکتب سیدالشهدا (ع) و عزاداران شهادت باب الحوائج امام موسی بن جعفر (ع) بخشید.

لازم به ذکر است معراج شهدا - محل استقرار شهدای گمنام - نیز از جمله مکان‌هایی بود که با حضور برخی مسئولان استانی، هنرمندان و دیگر عاشقان و دلسوختگان، تا ساعاتی از نیمه شب محل برگزاری روضه و ذکر توسل در جوار شهدای گمنام بود.

تشییع باشکوه پیکر شهدای گمنام و خاکسپاری در دو یادمان

پیکرهای مطهر شهدای گمنام ظهر چهارشنبه پس از تشییع باشکوه از مسجد امام حسن عسکری(ع) به طرف حرم مطهر(ع) و اقامه نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، به محل‌های خاکسپاری منتقل شد.

دو شهید ۱۹ و ۲۲ ساله مربوط به عملیات خیبر و یک شهید ۲۵ ساله منطقه شرهانی در جامعه الزهرا(س) قم و دو شهید گمنام ۲۰ و ۲۷ ساله نیز در مرکز آموزشی پژوهشی امام علی(ع) خاکسپاری شدند.

در مراسم تشییع و تدفین، حجت الاسلام بنایی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، فرماندار قم، فرماندهان و کارکنان سپاه و نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح، مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهیدپرور استان حضور داشتند.

با تدفین پیکر این پنج شهید، آمار شهدای گمنام قم به ۴۹ و تعداد یادمان‌های استان به عدد ۱۹ رسید.