اهمیت همکاری‌ مشترک برای تامین ثبات در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد معصوم رئیس جمهور عراق و هیات همراه بعدازظهر امروز چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار، رئیس مجلس شورای اسلامی از جمهوری عراق به عنوان کشوری بزرگ و مهم در منطقه و جهان اسلام یاد کرد و گفت: سفر رئیس جمهور کشور دوست و برادر، جمهوری عراق در این مقطع مهم تاریخی و مصادف با ایام عید مبعث رسول مکرم اسلام (ص)، رویدادی مبارک و بسیار مهم تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اشتراکات متعدد بین دو کشور در فرایند توسعه مناسبات فیمابین افزود: اشتراکات غنی تاریخی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی پیوند عمیقی را بین مردم دو کشور ایجاد کرده که استحکام آن امروزه در تمام زمینه‌ها محسوس و مشهود است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین المللی نیز اظهار کرد: امروزه تروریسم از مرزهای منطقه‌ای عبور کرده و بلای جان جامعه بین الملل شده است و تمام کشورها باید به این واقعیت انکار ناپذیر اذعان کنند که تروریسم یک معضل فراگیر بین المللی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تدوین و اجرای یک طرح کلان برای مبارزه با تروریزم از سوی جامعه بین الملل امری ضروری است و اگر با آن همچنان برخورد منفعلانه و تاکتیکی صورت گیرد، ریشه‌کن نخواهد شد.

لاریجانی افزود: خوشبختانه دولت و مردم عراق در مقابله با خطر تروریسم داعش به دستاوردهای مهمی دست یافته‌اند که این حرکت تا محو کامل گروه‌های خطرناک تروریستی باید استمرار یابد و تقویت شود.

علی لاریجانی نقش همکاری‌های مشترک برای تامین ثبات و آرامش در منطقه را بسیار مهم توصیف کرد و بر استمرار رایزنی‌ها در این راستا تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با برشمردن زمینه‌ها و ظرفیت‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور خواستار بهره‌گیری از تمام پتانسیل‌های موجود برای گسترش روابط بین دو کشور شد.

ایران نخستین کشوری بود که رد زمینه مقابله با داعش در عراق از هیچ حمایتی دریغ نکرد

در ادامه این دیدار همچنین آقای فواد معصوم رئیس جمهور عراق با ابراز خرسندی از حضور در کشورمان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و بزرگ در منطقه نام برد و گفت: ایران و عراق دارای یک روابط دیرینه تاریخی و تمدنی بوده‌اند که قدمت آن به بیشتر از هزار سال می‌رسد که عوامل گوناگون تاریخی، فرهنگی، دینی و جغرافیایی در پویایی مستمر این روابط نقش داشته است.

وی افزود: پایه‌های محکم روابط دو کشور، آنرا به مناسباتی دیرپا و تزلزل ناپذیر تبدیل کرده و بین مردم دو کشور همواره روابط دوستانه و پایداری وجود داشته است.

وی با تقدیر از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق در مقابله با گروه‌های تروریستی تکفیری بویژه داعش افزود: نخستین کشوری که در مقابله با گروه‌های تکفیری و تروریست در عراق از هیچ کمک و حمایتی دریغ نکرد، جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع مورد تقدیر مردم و مسئولان کشور عراق است.

رئیس جمهور عراق در ادامه با اشاره به دستاوردهای اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران بواسطه تلاش و مجاهدت فراوان و عدم اتکا به درآمدهای نفتی راههای مقابله با بحران‌های بزرگ اقتصادی که بسیاری از کشورها با آن روبرو می‌شوند را تجربه کرده و کشور عراق تمایل دارد از این تجارت بزرگ در مسیر آینده خود بهره گیرد.

رئیس جمهور عراق همچنین خواستار تحقق کامل موافقت‌نامه‌های موجود بین دو کشور و باز تعریف زمینه‌های جدید همکاری فیمابین بویژه در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و محیط زیست شد.