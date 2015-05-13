برگزاری ۱۰ دیدار در دومین روز رقابتها / یک گام تا رقابتهای فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته والیبال نشسته چهار دیدار به شرح زیر برگزار شد:

* روسیه سه / شهید خرازی یک

* ذوب آهن سه / عراق یک

* شهید شهریاری سه / آلمان صفر

* شهید خرازی سه / گز سکه صفر



بدین ترتیب دیدارهای ضربدری صبح فردا بین تیم های شهید خرازی و شهید شهریاری و نیز تیم های روسیه و ذوب آهن اصفهان برگزار می‎شود و برنده های این دو دیدار به مرحله فینال و بازنده ها به مرحله رده بندی راه می یابند.



در رشته بسکتبال با ویلچر نیز شش دیدار به شرح زیر انجام شد:

* چین ۱۸ / عراق ۶۴

* مالزی ۲۴/ مخابرات اصفهان ۸۵

* روسیه ۷۰ / ارمنستان ۱۴

* بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان ۶۳ / ایثار تندیس ماهان قم ۵۲

* مالزی ۴۸ / چین ۲۲

بدین ترتیب با پایان یافتن رقابتهای امروز، دومین دوره مسابقات شهرهای خواهر خوانده اصفهان یک گام به پایان نزدیک تر می شود.

دومین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان در دو رشته والیبال نشسته و بسکتبال باویلچر تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.