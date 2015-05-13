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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۴۴

رقابتهای ورزشی بین المللی شهرهای خواهر خوانده اصفهان؛

برگزاری ۱۰ دیدار در دومین روز رقابتها / یک گام تا رقابتهای فینال

برگزاری ۱۰ دیدار در دومین روز رقابتها / یک گام تا رقابتهای فینال

دومین روز از رقابتهای ورزشی بین المللی شهرهای خواهر خوانده اصفهان، ویژه افراد دارای معلولیت، با برگزاری ۱۰ دیدار در دو رشته والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته والیبال نشسته چهار دیدار به شرح زیر برگزار شد:

* روسیه سه / شهید خرازی یک
* ذوب آهن سه / عراق یک
* شهید شهریاری سه / آلمان صفر
* شهید خرازی سه / گز سکه صفر

بدین ترتیب دیدارهای ضربدری صبح فردا بین تیم های شهید خرازی و شهید شهریاری و نیز تیم های روسیه و ذوب آهن اصفهان برگزار میشود و برنده های این دو دیدار به مرحله فینال و بازنده  ها به مرحله رده بندی راه می یابند.

در رشته بسکتبال با ویلچر نیز شش دیدار به شرح زیر انجام شد:

* چین ۱۸ / عراق ۶۴
* مالزی ۲۴/ مخابرات اصفهان ۸۵
* روسیه ۷۰ / ارمنستان ۱۴
* بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان ۶۳ / ایثار تندیس ماهان قم ۵۲
* مالزی ۴۸ / چین ۲۲

بدین ترتیب با پایان یافتن رقابتهای امروز، دومین دوره مسابقات شهرهای خواهر خوانده اصفهان یک گام به پایان نزدیک تر می شود.

دومین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان در دو رشته والیبال نشسته و بسکتبال باویلچر تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

کد مطلب 2580469

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