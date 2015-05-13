برگزاری ۱۰ دیدار در دومین روز رقابتها / یک گام تا رقابتهای فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته والیبال نشسته چهار دیدار به شرح زیر برگزار شد:
* روسیه سه / شهید خرازی یک
* ذوب آهن سه / عراق یک
* شهید شهریاری سه / آلمان صفر
* شهید خرازی سه / گز سکه صفر
بدین ترتیب دیدارهای ضربدری صبح فردا بین تیم های شهید خرازی و شهید شهریاری و نیز تیم های روسیه و ذوب آهن اصفهان برگزار میشود و برنده های این دو دیدار به مرحله فینال و بازنده ها به مرحله رده بندی راه می یابند.
در رشته بسکتبال با ویلچر نیز شش دیدار به شرح زیر انجام شد:
* چین ۱۸ / عراق ۶۴
* مالزی ۲۴/ مخابرات اصفهان ۸۵
* روسیه ۷۰ / ارمنستان ۱۴
* بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان ۶۳ / ایثار تندیس ماهان قم ۵۲
* مالزی ۴۸ / چین ۲۲
بدین ترتیب با پایان یافتن رقابتهای امروز، دومین دوره مسابقات شهرهای خواهر خوانده اصفهان یک گام به پایان نزدیک تر می شود.
دومین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان در دو رشته والیبال نشسته و بسکتبال باویلچر تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.
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