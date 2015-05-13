سعودیها مرتکب خطای بزرگی دریمن شدند/ نقشه دشمنان اسلام برای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار آقای فؤاد معصوم رییس جمهوری عراق و هیأت همراه، عراق را کشوری بسیار مهم و تأثیرگذار در میان کشورهای عربی و اسلامی دانستند و با اشاره به شرایط بسیار تأسف آور منطقه از جمله در یمن و سوریه تأکید کردند: عراق با توجه جایگاه خود، قطعاً می تواند در مسائل منطقه تأثیرگذار باشد و باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.

رهبر انقلاب اسلامی، روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق را بسیار عمیق و برادرانه خواندند و با استقبال از گسترش روز افزون این روابط، گفتند: روابط کنونی ایران و عراق در مقایسه با سالهای گذشته، بی سابقه است و این روند که نشان دهنده حکمت و درایت برادران عراقی است، باید همچنان ادامه یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک های مختلف بمنظور پیشرفت و ثبات عراق، سخنان آقای فؤاد معصوم درخصوص روابط دو کشور و شرایط عراق و منطقه را دقیق و جامع خواندند و افزودند: عراق در میان کشورهای عربی و اسلامی یکی از چند کشور مهم و دارای امتیازات منحصر به فردی است.

ایشان استقرار یک دولت مردمی و با ثبات در عراق را یکی از امتیازات کم نظیر این کشور در میان کشورهای عربی برشمردند و تأکید کردند: مسئولان و گروههای مختلف عراقی باید از این امتیاز بزرگ بشدت محافظت کنند و نگذارند برخی اختلاف های احتمالی، این دستاورد تاریخی مردم عراق را خدشه دار کند.

رهبر انقلاب همچنین با اشاره به تأثیرگذاری دولت عراق در دنیای عرب، گفتند: امروز منطقه و دنیای اسلام شاهد مسائل تأسف آور و حقیقتاً گریه آوری همچون موضوع فلسطین، قضایای شمال آفریقا و جنگ در سوریه و یمن است که عراق قطعاً می تواند در این مسائل تأثیرگذار باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای نقشه دشمنان اسلام برای سوریه را بسیار خطرناک خواندند و خاطرنشان کردند: آنها به دنبال ایجاد بی ثباتی و ناامنی دائمی در سوریه هستند تا از این طریق همه منطقه را بی ثبات کنند.

ایشان با تأکید بر اینکه نقشه برخی کشورهای عربی برای سوریه بسیار ویرانگر است، افزودند: نقشه آنها، نه تنها سوریه بلکه کشورهای خودشان را نیز ویران خواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی اعاده و حفظ ثبات در سوریه را مهمترین هدف دانستند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور عراق در خصوص اقدامات تروریستی داعش در سوریه و تأثیر آن بر عراق و منطقه، گفتند: حضور گروههای متعدد تکفیری- تروریستی در سوریه و تحت عناوین مختلف، درواقع به نفع رژیم صهیونیستی و به نفع کسانی است که به دنبال بی ثباتی منطقه برای تحمیل اراده خود هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به قضایای تأسف آور یمن نیز اشاره و تأکید کردند: سعودیها مرتکب خطای بزرگی در یمن شده اند و قطعاً آثار جنایتی که مرتکب شده اند، گریبان خود آنها را خواهد گرفت.

ایشان با تأکید بر اینکه باید هرچه سریعتر کشتار مردم مظلوم در یمن متوقف شود، افزودند: قضایای یمن نشان می دهد که یک تفکر غیر حکیمانه و جاهلانه ای در درون سعودیها، در مورد مسائل یمن تصمیم گیری می کند.

رهبر انقلاب اسلامی، استدلال سعودیها را برای تجاوز به یمن، احمقانه خواندند و گفتند: آنها به بهانه درخواست رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن که به کشور خود در حساس ترین شرایط، خیانت کرد، به یمن حمله کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای، موضع گیری و ایفای نقش عراق را در این مسائل حائز اهمیت خواندند و با اظهار خوشبینی فراوان نسبت به آینده عراق، از ابتکار دولت عراق برای به صحنه آوردن مردم و استفاده از نیروهای مردمی در کنار ارتش، تجلیل کردند.

ایشان گفتند: جوانهای عراق هر کدام یک قهرمان بالقوه هستند که می توانند در شرایط مناسب و در عرصه های مختلف نقش آفرینی کنند و این، تجربه ای است که ما در ایران بدست آورده ایم.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین از احوال آقای جلال طالبانی رییس جمهور سابق عراق جویا شدند و از خداوند متعال سلامتی وی را مسئلت کردند.

در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز حضور داشت، آقای فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ایشان گفت: معتقدیم جنابعالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و به عنوان یک مرجع بزرگ دینی، از هر دو منظر می توانید به گسترش بیش از پیش روابط ایران و عراق و همچنین حل مسائل و مشکلات عراق کمک کنید.

رئیس جمهور عراق با تأکید بر اینکه دولت و ملت این کشور هیچگاه کمک های جمهوری اسلامی ایران را در زمان حمله داعش و در سخت ترین شرایط، فراموش نخواهند کرد، گفت: داعش در عراق و داعش در سوریه هیچ تفاوتی باهم ندارند زیرا خطر داعش برای همه منطقه است.

آقای فؤاد معصوم مذاکرات خود با آقای روحانی را خوب خواند و اظهار امیدواری کرد گفتگوهای انجام شده، زمینه گسترش روزافزون همکاریها را فراهم آورد.