اعدام شیخ نمر بازی سیاسی برای تضعیف تشیع/ آل سعود صهیونیست دوم

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب و روحانیان حوزه های علمیه شهرستانهای دامغان و گرمسار عصر چهارشنبه با تعطیل کردن کلاس های درس خود در تجمعی برای حمایت از مردم مظلوم یمن و محکوم کردن مسلمان کشی آل سعود، با سردادن شعار مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود کافر، ریشه این انسان کشی و برادر کشی در منطقه را استکبار جهانی دانسته و تاکید کردند: اعدام شیخ نمر، بازی سیاسی آمریکا برای تضعیف تشیع است.

در این تجمع حبس آیت الله شیخ نمر باقر النمر در زندان های عربستان و جنایات آل سعود در یمن محکوم و تجمع کنندگان لغو حکم اعدام آیت الله شیخ نمر و آزادی بی قید و شرط وی و پایان حملات وحشیانه آل سعود به این کشور را خواستار شدند.

جنایات آل سعود نشان وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی است

مدیر حوزه های علمیه برادران استان سمنان در تجمع طلاب گرمساری ضمن تاکید بر اینکه جنایات آل سعود در یمن، اثبات کننده وابستگی این خاندان به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: مردم یمن با سلاح ایمان ایستاده اند و آل سعود هرگز نمی تواند بر آن ها تسلط یابد.

حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد اتحاد و همبستگی همه اقشار مردم یمن برای پیروزی بر آل سعود را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: اگر « وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ » میان مسلمانان برقرار باشد دشمنان نمی توانند دنیای اسلام را کوچکترین تهدیدی کنند.

وی آزادی شیخ نمر و سر افرازی دین اسلام و مسلمانان جهان را از خداوند متعال خواستار شد و تصریح کرد: ایرانیان تا پای جان برای حمایت از ملت ستمدیده یمن خواهند ایستاد.

آل سعود رژیم صهیونیستی دوم منطقه

امام جمعه دامغان نیز در تجمع طلاب دامغانی با بیان این مطلب که رژیم صهیونیستی دوم در منطقه در لباس آل سعود خود را به نمایش گذاشته است عنوان کرد: جامعه جهانی همانند جنایات اسرائیل در غزه، تنها نظاره گر جنایات عربستان در یمن است.

حجت الاسلام سید محمود ترابی ضمن محکوم کردن سکوت مجامع بین المللی در مقابل جنایات آل سعود در یمن بیان داشت: مسلمانان یمن بدانند هر چه بیشتر مقاومت کنند دشمن ضعیف تر خواهد شد.

وی سلاح مردم یمن را ایمان و اتکاء به خداوند متعال معرفی کرد و گفت: هر گروهی که خداوند پشت آنها باشد پیروز خواهند شد و این وعده خداست و تخلفی در آن دیده نخواهد شد.

برگزاری آئین عزاداری و ذکر مصیبت توسط مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) از دیگر برنامه های این تجمع بود.