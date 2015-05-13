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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۰۱

ورشویی:

۱۴ اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد ارسال شد

۱۴ اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد ارسال شد

یزدـ معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: تاکنون ۱۴ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، هادی ورشویی آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد را ۲۰ خرداد ماه اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد، هم‌ اکنون در حال پذیرش آثار از سوی شرکت ‌کنندگان است و آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، ۲۰ خرداد ماه اعلام شده ضمن اینکه اسامی فیلم‌ های منتخب جشنواره نیز ۱۰ تیرماه اعلام می‌ شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به برگزاری این جشنواره در دهه کرامت اظهار داشت: این جشنواره ۲۵ تا ۲۷ مرداد ماه امسال برگزار می ‌شود.

وی مراسم اختتامیه و آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد را ۲۸ مردادماه اعلام کرد و در مورد بخش ‌های مسابقه‌ای جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی، گفت: بخش داستانی کوتاه و بخش مستند کوتاه از بخش مسابقه ‌ای این جشنواره است.

ورشویی، برگزاری بخش ‌های جنبی فرهنگی - هنری، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست ‌های پژوهشی و مروری بر آثار یک فیلمساز در حوزه فیلم کوتاه را از بخش ‌های مهم جنبی جشنواره فیلم رضوی عنوان کرد.

کد مطلب 2580475

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