بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود یک «حق غیر قابل تصرف» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان آزادیبخش فلسطین در آستانه فرا رسیدن شصت و هفتمین سالگرد روز نکبت بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: تمامی آوارگان فلسطینی حق دارند به سرزمین مادری خود بازگشته و اسرائیل نمی تواند این حق را از آنها سلب کند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها علیه ملت فلسطین همچنان ادامه دارد، با این وجود مردم فلسطین دست از مقاومت در برابر تل آویو نخواهند کشید.

سازمان آزادیبخش فلسطین در پایان بیانیه خود تحرک جامعه جهانی برای پایان دادن به اشغالگری صهیونیست ها را خواستار شد.

گفتنی است، ۱۵ مِی سال ۱۹۴۸ روز تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی است که در پی آن حدود ۸۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین خود بیرون رانده شدند. فلسطینیان هر ساله این روز را به منظور تأکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود زنده می دارند.