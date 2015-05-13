اختصاصی ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به آموزش و پرورش دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان عصر چهارشنبه در نشست انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان دامغان در محل سالن جلسات دبیرستان دخترانه عصمت این شهرستان اظهار داشت: سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات تبصره ۲۲ ماده ۱۸۰ مجلس شورای اسلامی به آموزش و پرورش دامغان اختصاص یافته بود.

وی اضافه کرد: امسال نیز اعتباری معادل ۱۲ میلیارد ریال برای ساخت و ساز و تجهیز مدارس به آموزش و پرورش شهرستان دامغان اختصاص پیدا کرد.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات سالجاری وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: امسال و در لایحه بودجه دولت رقمی معادل ۲۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ۳۰هزار میلیارد ریال افزایش داد.

رستمیان تصریح کرد: نگاه مجلس شورای اسلامی به وزارت آموزش و پرورش در راستای تقویت آن بسیار مثبت است.

وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش برای فرهنگسازی و تربیت نیروی انسانی جامعه به عنوان آینده سازان کشور نیاز به حمایت و همراهی دارد و همه ما وظیفه داریم این نهاد فرهنگی را کمک کنیم تا در انجام رسالت و ماموریت های خود موفق باشد.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی به اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی معلمان نیز پرداخت و افزود: امیدواریم با تحقق این امر وضعیت معیشتی معلمان، مدیران و فرهنگیان بهبود پیدا می کند.

رستمیان اظهار داشت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی بتواند در لایحه بودجه سال آینده دولت اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را افزایش دهد و رضایت مندی فرهنگیان را به همراه داشته باشد.

در این آئین که اعضای انجمن اولیا و مربیان و شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان حضور داشتند از تعدادی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس این شهرستان با اهدا لوح و جوایزی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

شهرستان دامغان دارای ۱۰۸ آموزشگاه تحصیلی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز است.