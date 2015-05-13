تکمیل بیمارستان دیر در سالجاری/بزرگراه دیر- بوشهر در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن باستی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی جنوب استان بوشهر گفت: محور چهارخطه دلوار ـ دیرـ بوشهر به طول ۱۹۷ کیلومتر در دست اجرا است که شامل ۱۴ قطعه است.

وی خاطرنشان کرد: قطعه ۱۴ این مسیر در انتهای سال گذشته به بهره برداری رسیده و قطعات ۱۳ تا یک آن که به شهر دیر متصل می‌شود، با پیشرفت فیزیکی متفاوت در قطعات مختلف در حال حاضر در دست انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: برای اینکه بتوان ۱۴ قطعه را زیر بار ترافیکی برد، این مسیر اولویت‌بندی شده است و عملیات اجرای قطعات ۱۳، ۱۲، ۱۱ و ۱۰ در اولویت ابتدایی قرار گرفته و مجدد اجرای آنها آغاز شده است.

باستی با بیان اینکه این مسیر در حال حاضر فعال است و ادامه مطلوب ساخت مسیر به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد، افزود: برآورد اعتبار کل پروژه بدون تقاطع های غیرهمسطح، حدودا ۳۰۸ میلیارد تومان بوده که بخشی از آن تامین شده و پروژه در حال اجرا است.

پیشرفت فیزیکی قابل توجه بیمارستان دیر

وی با اشاره به بازدید دوم امروز خود از بیمارستان ۳۸ تختخوابی شهرستان دیر، بیان داشت: این پروژه، پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد و با توجه به اهمیت آن در ارائه خدمات درمانی به مردم این شهرستان، تدابیر و تصمیماتی در حین بازدید از پروژه گرفته شد تا پروژه حتما در سال جاری به بهره برداری برسد به نحوی که بتواند خدمات درمانی ارائه دهد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: پس از تجهیز بیمارستان بعد از تکمیل فیزیکی ساختمان، تامین تیم درمانی بیمارستان یکی از مهم ترین مسائلی است که باید مد نظر قرار بگیرد و بر این اساس قرار شد دانشگاه علوم پزشکی استان در تامین تجهیزات و تیم درمانی این بیمارستان کمک کنند تا امسال حتما شاهد بهره برداری از بیمارستان باشیم.

بار ترافیکی و ترانزیتی مسیر ورودی کنگان کاهش می یابد

محمد حسن باستی با اشاره به اینکه پروژه راه کنارگذر یا کمربندی شهر کنگان سومین، پروژه ای بود که امروز مورد بازدید قرار گرفت، ادامه داد: این پروژه، شهرهای کنگان، دوراهک و بنک را دور خواهد زد که تاثیر خیلی خوبی در کاهش ترافیک خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر همه بار ترافیکی و ترانزیتی مسیر روی محور ورودی کنگان است که اصلی ترین و تنها محور دسترسی به حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پارس جنوبی است لذا به دلیل ضرورت ایمن سازی این مسیر و انتقال بار ترافیک از آن برای کاهش مخاطرات ایمنی، عملیات اجرایی این پروژه به طول ۲۲ کیلومتر و در سه فاز شروع شد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از به آسفالت رسیدن بخش هایی از این مسیر خبر داد و گفت: آسفالت فاز یک آن ظرف ۴۰ روز آینده به اتمام خواهد رسید.

باستی تصریح کرد: اگر از نظر تامین منابع مالی پروژه دچار مشکل نشویم در فواصل کوتاه تری از زمان پیش بینی شده اتمام پروژه به انجام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه هر سه پروژه از تعهدات وزارت نفت هستند که در سفر ریاست جمهوری در سال گذشته به بوشهر به تصویب رسیده اند افزود: تلاش می شود این پروژه ها زودتر به بهره برداری برسند.