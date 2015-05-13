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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۵۵

حریت خبر داد:

اولین شکست سیاسی اردوغان در راه است

اولین شکست سیاسی اردوغان در راه است

روزنامه حریت ترکیه با انتشار گزارشی در مورد انتخابات پارلمانی آینده این کشور، از احتمال شکست «رجب طیب اردوغان» و حزبش سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت ترکیه در گزارش خود درباره انتخابات پارلمانی ترکیه که طی چند ماه آینده برگزار می شود، پیش بینی کرد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه و حزبش «عدالت و توسعه» در این انتخابات متحمل شکست شود.

این در حالی است که با بالا گرفتن مخالفت ها علیه حزب حاکم ترکیه، امید احزاب اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات پیش روی ترکیه افزایش یافته است. در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نخستین شکست اردوغان و حزب وی طی 13 سال اخیر رقم خواهد خورد.
در این انتخابات که قرار است هفتم ماه ژوئن برگزار شود، 56 میلیون شهروند ترکیه ای واجد شرایط برای انتخاب 550 نماینده پارلمان به پای صندوق های رای می روند. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، این مهم ترین انتخابات پارلمان ترکیه از سال 1950 میلادی تاکنون به شمار می رود.

 

کد مطلب 2580491

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