رفع مشکلات کلانشهر ها در گرو توجه به پژوهش و تحقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل مقدورى شامگاه چهارشنبه در شانزدهمين گردهمايى معاونان و مديران برنامه ريزى و توسعه شهردارى هاى كلانشهرهاى كشور كه در هتل پارس مشهد برگزار شد اظهار كرد: يكى از مهمترين مشكلات مديريت شهرى كلانشهرهاى كشور عدم توجه جدى به تحقيق و پژوهش در برنامه ريزى ها و تصميم گيرى هاى شهرى است.

وى افزود: در همين راستا مى توان مهمترين عامل پيشرفت مديريت شهرى و رمز توسعه ساير كشورهاى صنعتى را در توجه و تمركز روز افزون و مضاعف به امر پژوهش و تحقيق مشاهده كرد.

معاون فنى و عمرانى استاندار خراسان رضوى عنوان كرد: متاسفانه در شهردارى هاى كلانشهرهاى كشور عدم تخصيص بودجه كافى و سرمايه گذارى هاى لازم در بخش تحقيق و توسعه پروژه ها و برنامه ريزى شهرى دیده نمی شود.

وى ادامه داد: با توجه به اينكه شرايط فعلى مديريت شهرى و خدمات شهردارى ها نسبت به دو دهه گذشته بهبود پيدا كرده اما همچنان شاهد مشكلاتى مانند آلودگى هوا، حاشيه نشينى و بودجه و مباحث مالى هستيم که شهرداری ها هنوز درگیر آن هستند.

مقدورى در خصوص مشکل بودجه و مباحث مالی شهرداری هاى كلانشهرهاى كشور ابراز كرد: عمده مشکل شهردارى ها ریشه در مطالعات طرح های جامع دارد که برنامه اصلی فعالیت های شهرداری نيز محسوب مى شود.

وى اضافه كرد: متاسفانه مديريت شهرى با یک نگاه جامع اقتصادی طرح هاى خود را عملیاتی نكرده و به طور علمی بحث ها را جمع بندی نمی کند.

وى بيان كرد: براى نمونه در بحث های نهایی که تکیه بر طراحی شهری دارد به نتیجه می رسند اما در نهایت در اجرا دچار مشکلات زیادی مى شوند.

معاون فنى و عمرانى استاندار خراسان رضوى اضافه كرد: اکثر شهرداری های کشور، متأسفانه هنوز با یک سند مالی مشخص در اجرای طرح های جامع مواجه نيستند و شاید بخش اعظمی از درآمدهای شهری معطوف به مسائلی است که مدیران شهری با دریافت آن ها موافقت زيادى ندارند.

وى تصريح كرد: مطالعات اقتصادی در تهیه طرح ها و تهیه سند اقتصادی برای افزایش درآمد ها از ضروریاتی است که اگر چه تا امروز خیلی مورد توجه نبوده، باید از سوی مدیران شهری مورد توجه قرار گیرد.

وى با بيان اينكه مدیریت شهری نیازمند تغيير در نحوه برنامه ريزى هاى است ادامه داد: در حال حاضر رويكرد اجرای برنامه هاى مديران شهرى كشور گرایش به برنامه گرا بودن و تكيه به منابع موجود دارد در همين راستا ضرورى است كه به سمت برنامه ریزی مسئه گرا حرکت کند.

مقدورى خاطر نشان كرد: علی رغم چالش های زیادی که شهرداران كلانشهرها به دلیل منابع محدود مالی با آن مواجه هستند اما همچنان نگاه منبع گرا را سرلوحه برنامه ریزی های سالیانه خود قرار می دهند.

وى ریشه همه مشکلات كلانشهرهاى كشور را مدیریت واحد شهری دانست و ادامه داد: يكى ديگر از مشكلات كلانشهرها عدم حضور آحاد مردم و طبقات مختلف جامعه در مدیریت شهری است كه نشان از عدم موفقيت شهرداران در بهره برداری مناسب از اين ظرفيت بالقوه دارد.