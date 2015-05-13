ولیعهد عربستان با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار رسیده از واشنگتن حاکی از آن است که دقایقی پیش شاهزاده «محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد عربستان سعودی با «باراک اوباما» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

جزئیات زیادی در مورد مطالب مطرح شده در این دیدار، در دست نیست اما به گفته برخی منابع آگاه از واشنگتن، دیدار طرفین بسیار دوستانه بوده و دو طرف به بیان برخی خاطرات از روابط دو کشور که مربوط به سال های 1940 میلادی بوده هم پرداختند.

شایان ذکر است، ساعاتی پیش رسانه های خبری جهان اعلام کردند که رئیس جمهوری آمریکا پیش از نشست کمپ دیوید قرار است به طور جداگانه با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند.